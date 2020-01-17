للعام الثاني على التوالي.. وو لي يحصد الكرة الذهبية الصينية
الجمعة، 17 يناير 2020 - 18:55
كتب : زكي السعيد
حصد وو لي لاعب إسبانيول جائزة الكرة الذهبية الصينية عن عام 2019.
وو لي
النادي : إسبانيول
ليفوز المهاجم الصيني بالجائزة التي تُمنح لأفضل لاعب صيني داخل وخارج البلاد، للعام الثاني على التوالي بعد أن ظفر بها في 2018.
🏆⚽ Wu Lei, guanyador de la Pilota d’Or xinesa!
🏆⚽ ¡Wu Lei, ganador del Balón de Oro chino!
🏆⚽ Wu Lei wins the Chinese Golden Ball!
🏆⚽ 武磊荣获中国金球奖！
👉 https://t.co/BYQ2nDrNgv#Volem | #EspanyoldeBarcelona | #RCDE pic.twitter.com/1SGVVLMHds— RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) January 17, 2020
وتفوق وو لي على هاو جونمين لاعب وسط شاندونج لونينج، وإليكسون دي أوليفيرا لاعب شانغهاي سيبج المنحدر من أصول برازيلية.
ويلعب وو لي (28 عاما) في إسبانيول منذ عام، وأنهى 2019 بهدف ثمين في شباك برشلونة متصدر المسابقة خطف نقطة لفريقه في دربي كتالونيا.
وسجل وو لي 6 أهداف في 29 مباراة خاضها مع إسبانيول هذا الموسم.
كما كان وو لي أحد نجوم الصين في كأس الأمم الآسيوية 2019 عندما سجل هدفين وقاد بلاده للدور ربع النهائي، على الرغم من إصابته بخلع في الكتف أثناء البطولة.
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