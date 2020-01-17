للعام الثاني على التوالي.. وو لي يحصد الكرة الذهبية الصينية

الجمعة، 17 يناير 2020 - 18:55

كتب : زكي السعيد

وو لي

حصد وو لي لاعب إسبانيول جائزة الكرة الذهبية الصينية عن عام 2019.

ليفوز المهاجم الصيني بالجائزة التي تُمنح لأفضل لاعب صيني داخل وخارج البلاد، للعام الثاني على التوالي بعد أن ظفر بها في 2018.

وتفوق وو لي على هاو جونمين لاعب وسط شاندونج لونينج، وإليكسون دي أوليفيرا لاعب شانغهاي سيبج المنحدر من أصول برازيلية.

ويلعب وو لي (28 عاما) في إسبانيول منذ عام، وأنهى 2019 بهدف ثمين في شباك برشلونة متصدر المسابقة خطف نقطة لفريقه في دربي كتالونيا.

وسجل وو لي 6 أهداف في 29 مباراة خاضها مع إسبانيول هذا الموسم.

كما كان وو لي أحد نجوم الصين في كأس الأمم الآسيوية 2019 عندما سجل هدفين وقاد بلاده للدور ربع النهائي، على الرغم من إصابته بخلع في الكتف أثناء البطولة.

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