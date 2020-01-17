اختر تشكيل الأهلي المثالي بعد انضمام بادجي
الجمعة، 17 يناير 2020 - 18:41
كتب : FilGoal
زادت الخيارات الهجومية لـ ريني فايلر المدير الفني للأهلي بعد التعاقد مع السنغالي أليو بادجي، واستقدام محمود كهربا في وقتٍ سابق من الانتقالات الشتوية.
أليو بادجي
النادي : الأهلي
ضع نفسك مكان فايلر، واختر مع FilGoal.com التشكيل المثالي للأهلي وطريقة اللعب المناسبة بعد صفقة بادجي، وشارك اختياراتك مع أصدقائك.
اقرأ أيضا:
كلوب غاضب من تغيير موعد أمم إفريقيا
حازم إمام يوضح أزمة قد تصنعها صفقة بادجي
بادجي يتحدث عن تلقيبه بـ "دروجبا السنغال"
صلاح: لا نفكر في إنهاء الدوري دون هزيمة