اختر تشكيل الأهلي المثالي بعد انضمام بادجي

الجمعة، 17 يناير 2020 - 18:41

كتب : FilGoal

أليو بادجي - الأهلي - الصورة من الموقع الرسمي لـ الأهلي

زادت الخيارات الهجومية لـ ريني فايلر المدير الفني للأهلي بعد التعاقد مع السنغالي أليو بادجي، واستقدام محمود كهربا في وقتٍ سابق من الانتقالات الشتوية.

ضع نفسك مكان فايلر، واختر مع FilGoal.com التشكيل المثالي للأهلي وطريقة اللعب المناسبة بعد صفقة بادجي، وشارك اختياراتك مع أصدقائك.

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