اختر تشكيل الأهلي المثالي بعد انضمام بادجي

زادت الخيارات الهجومية لـ ريني فايلر المدير الفني للأهلي بعد التعاقد مع السنغالي أليو بادجي، واستقدام محمود كهربا في وقتٍ سابق من الانتقالات الشتوية.

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