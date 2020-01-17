أوزيل: النني مثل أخي الصغير.. أتمنى حصوله على فرصة جديدة مع أرسنال

الجمعة، 17 يناير 2020 - 18:36

كتب : FilGoal

محمد النني - أوزيل

تحدث الألماني ميسوت أوزيل صانع ألعاب أرسنال عن صديقه محمد النني وكيف أقنعه بالانتقال للدوري التركي.

محترفنا المصري محمد النني رحل عن أرسنال متجها إلى بيشكتاش التركي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وقال أوزيل عن خطوة لعب النني في تركيا: "أخبرت النني إن الثقافة والطعام متشبهان للغاية بين تركيا ومصر".

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وأضاف في تصريحاته مع بي إن سبورتس "أخبرته بأنه لن يجد أي صعوبة في التأقلم وأنه سيكون من الرائع له اللعب في الدوري التركي".

وتابع "النني مثل أخي الصغير وأحبه بشدة. أتمنى حصوله على فرصة جديدة مع أرسنال".

وربطت بعض التقارير الصحيفة اسم محترفنا المصري محمد النني بالانتقال إلى ميلان خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالي، قبل أن يؤكد النادي التركي استمرار اللاعب بشكل طبيعي في صفوفه.

وانضم النني إلى بيشكتاش على سبيل الإعارة لنهاية الموسم قادما من أرسنال خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

الدولي المصري صاحب الـ 27 شارك في 19 مباراة هذا الموسم مع بيشكتاش، وصنع مرة.

ويحتل بيشكتاش المركز الخامس على سلم ترتيب الدوري التركي برصيد 30 نقطة من 17 مباراة، مبتعدا عن الصدارة بـ 7 نقاط.

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