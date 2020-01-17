قائمة ريال مدريد – غياب راموس وبيل.. وعودة بنزيمة أمام إشبيلية

عاد كريم بنزيمة لقائمة ريال مدريد في مواجهة إشبيلية، فيما استمر غياب جاريث بيل.

زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد أعلن قائمة تضم 19 لاعبا لمواجهة إشبيلية في الجولة 20 من الدوري الإسباني غدا السبت.

ويغيب بيل وسيرخيو راموس عن القائمة للإصابة، فيما يعود كريم بنزيمة بعد ابتعاده عن الميرنجي في مباراتي كأس السوبر الإسباني أمام فالنسيا وأتليتكو مدريد..

كما يتواجد لوكا يوفيتش رغم الشكوك التي أحاطت بجاهزيته، فيما يغيب فيدي فالفيردي للإيقاف بعد طرده أمام أتليتكو، ويبتعد جيمس رودريجز لأسباب فنية.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في الدوري الإسباني برصيد 40 نقطة بفارق الأهداف عن برشلونة المتصدر.

قائمة ريال مدريد لمواجهة إشبيلية:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا – ألفونس أريولا – دييجو ألتوبي

الدفاع: رافاييل فاران – إيدير ميليتاو – ناتشو فيرنانديز – داني كارباخال – مارسيلو – فيرلان ميندي

الوسط: كاسيميرو – توني كروس – لوكا مودريتش – إيسكو ألاركون

الهجوم: كريم بنزيمة – لوكا يوفيتش – فينيسيوس جونيور – رودريجو – لوكاس فاسكيز – براهيم دياز

اختر تشكيل ريال مدريد المثالي لمواجهة إشبيلية

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