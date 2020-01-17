مؤتمر زيدان: آسف لـ فالفيردي.. وأتمنى استقبال لوبيتيجي بشكل جيد

أبدى زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد، أسفه لإقالة إرنستو فالفيردي من تدريب برشلونة.

زيدان ظهر في المؤتمر الصحفي السابق لمباراة فريقه أمام إشبيلية غدا السبت في الجولة 20 من الدوري الإسباني.

وسُئل زيدان عن إقالة فالفيردي من تدريب الغريم برشلونة: "لن أقحم نفسي في هذه النقاشات، أشعر بالأسف حياله لأنه ليس موقفا جيدا. أكن احتراما كبيرا له. أنا أيضا لو خسرت مباراتين سينتقدونني تماما كما حدث قبل شهر ونصف، هذا هو وضع المدربين في ريال مدريد وبرشلونة، ولذا علينا دائما أن نقدم 100%. أنا آسف لـ فالفيردي".

وعن تعيين كيكي سيتيين: "أتوقع أن ينافس برشلونة مع سيتيين تماما كما فعل مع كل مدربيه السابقين. هو سيقوم بعمله ونحن سنقوم بعملنا، وستجمعنا دائما هذه الندية، أتطلع إلى منافسة قوية".

وتحدث زيدان عن مواجهة إشبيلية: "أمام إشبيلية لا يجب علينا تغيير أي شيء، يجب أن نواصل المنوال ونقوم بالأمور بالشكل الصحيح، ندرك أن الموسم طويل للغاية، ونريد مواصلة إثبات صحة ما نقوم به".

ورفض زيدان التطرق إلى الممر الشرفي الذي سيصنعه لاعبو إشبيلية لنظرائهم في ريال مدريد بعد تتويج الأخير بكأس السوبر الإسباني: "لا أدري إن كان الممر الشرفي سيساعدنا أم لا، سيحضرون غدا إلى ملعبنا وسيفكرون فقط في الظفر بنقاط المباراة، علينا أيضا التركيز على ذلك، علينا أن نتهيأ لمباراة معقدة".

وانتشرت التقارير في الساعات الماضية عن نية إيكر كاسياس القائد السابق لـ ريال مدريد ومنتخب إسبانيا، الترشح لرئاسة الاتحاد في بلاده: "لا أعرف خطط كاسياس، بصفتي زميل سابق له أتمنى له الأفضل، ولكني لن أقحم نفسي في هذه الأمور".

سيرخيو راموس، وكريم بنزيمة لاعبا ريال مدريد تحوم الشكوك حول مشاركاتهما أمام إشبيلية بسبب الإصابة، وزيدان رفض الكشف عن حالاتهما: "دعونا ننتظر ونرى، لن أخبركم موقفهما. عانينا من بعض المشاكل ولكن انتظروا حتى الغد لتروا، سنواجه واحدا من أفضل الفرق في دورينا".

ويعود جولين لوبيتيجي مدرب إشبيلية لملعب سانتياجو برنابيو لأول مرة منذ إقالته من تدريب ريال مدريد في نهاية أكتوبر 2018، وزيدان أشاد به: "لا أريد الحديث عن فترة لوبيتيجي هنا في مدريد، لأنها انتهت على ما انتهت عليه. كل ما يمكنني قوله إن لوبيتيجي مدرب مميز وقد أثبت ذلك في السابق".

وأضاف: "آمل أن يحظى لوبيتيجي باستقبال جيد لأنه أحد أبناء هذا النادي، والجمهور هنا يستقبل أبناءه بصورة مميزة دوما، أتمنى أن يسير الوضع بهذه الصورة".

وتسيطر الضبابية على موقف الثنائي ماريانو دياز، وبراهيم دياز مع إمكانية خروجهما في فترة الانتقالات الشتوية: "لن أستطيع الإفصاح عن حديثي مع لاعبيني، إنهما يعرفان وضعهما وهذا كل ما يهمني. حاليا لا يزالان متواجدان معنا وأنا سعيد بكل اللاعبين الذين أمتلكهم".

كما سُئل زيدان عن البرازيلي جيسوس رينيار الذي ذكرت العديد من التقارير أن ريال مدريد أنهى الاتفاق مع فريقه فلامنجو بالفعل لانضمامه هذا الشهر: "النادي يبحث دائما عن الموهوبين، ويرغب في اقتناء الأفضل في العالم بين صفوفه".

وأظهر زيدان سعادته لإكمال مواطنه رافاييل فاران 300 مباراة مع ريال مدريد: "لقد توقعت ذلك بسبب قدراته الكبيرة، عرفت أنه سيصل إلى هذا العدد من المباريات، أتمنى أن يلعب 300 مباراة أخرى مع ريال مدريد".

وعلّق زيدان على نعته بالمحظوظ: "سأتقبل أن أوصف بالمحظوظ، أنا شخص محظوظ في الحياة، علي أن أُظهر امتنانا لحياتي وكل ما أعطتني إياه كلاعب وكمدرب وكشخص".

وخصص زيدان إشادة خاصة لحارس مرماه تيبو كورتوا: "أعتقد أن كورتوا أظهر منذ البداية أنه حارس مرمى عظيم، كان دائما أحد أفضل حراس المرمى في العالم، وبعد أن مر بأوقات صعبة استطاع أن يواصل العمل بشكل رائع، لم يتأثر بالضغوط، كان مدركا لقدراته واستطاع التحسن بالكثير من العمل".

وعن تصريح فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد إن زيدان "بركة من السماء": "كلما سنحت لي فرصة الحديث عن الرئيس فسأشكره دوما، هو من جلبني إلى ريال مدريد، مرت 18 عاما منذ وصولي إلى هنا، وأستغل فرصة وجودي هنا يوميا".

وأتم زيدان مشددا أن مباراة دور الـ 32 لكأس ملك إسبانيا ستقام في ملعب منافسه أونيونيستاس دي سالامانكا: "لن يتغير أي شيء، الأمر رسمي، لن نلعب في سانتياجو برنابيو، وتركيزنا اليوم على مباراة إشبيلية، ثم نتطرق بعدها لمباراة أونيونيستاس".

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في الدوري الإسباني برصيد 40 نقطة بفارق الأهداف عن برشلونة.

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