محمد حسن: الفوز على مازيمبي وأول أغسطس سيكون رسالة قوية لمنافسي الزمالك

الخميس، 16 يناير 2020 - 17:44

كتب : FilGoal

محمد حسن - إنبي - الزمالك

يتطلع محمد حسن لاعب الزمالك لتحقيق العلامة الكاملة في آخر مباراتين للفريق بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وصرح محمد حسن عبر قناة تايم سبورتس "نلعب لآخر نفس وثانية، لنتأكد من صعودنا رسميا، نتعامل مع كل المباريات بجدية، واجهتنا صعوبات في ملعب زيسكو من طقس وسوء أرضية الملعب، إلا أننا حققنا نتيجة إيجابية، ثم الفوز على أول أغسطس".

وأضاف "نسعى للفوز في مباراتي مازيمبي وبريمييرو دو أجوستو، لتكون رسالة صداها قوي للمنافسين".

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وعن الفوز على الجونة بثنائية مساء الأربعاء، قال لاعب الزمالك "هذا نتاج عمل الجهاز الفني تجهيز كل اللاعبين في ظل المشاركة بأكثر من بطولة، فالتدوير وإراحة اللاعبين ومنح الفرصة لآخرين ينعكس إيجابا على أداء الفريق".

واستطرد "في مباراة طنطا لم يشعر أحد بتغيير 11 لاعبا ثم إراحة 4 لاعبين أمام الجونة".

وتابع لاعب الأهلي الأسبق "نغمة الانتصارات كانت غائبة عن الزمالك، والانتصارات المتتالية تمنحنا ثقة في الفترة القادمة خاصة في دوري الأبطال".

وأردف "لا فارق بين التدريب والمباراة في الزمالك، هذا ما أدى لانتفاضتنا هذه الفترة، بخلاف أن الإدارة تدعمنا والجهاز الفني يعمل بكل جدية".

واختتم تصريحاته "أقول لجماهير الزمالك اطمئنوا لديكم فريق من الرجال يتدربون ويقاتلون ويبذلون أقصى جهد لإسعادكم".

ويستعد الزمالك لملاقاة المصري يوم الإثنين المقبل بالدوري المصري، قبل مواجهة مازيمبي الكونغولي في دوري أبطال إفريقيا.

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