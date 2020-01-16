تقرير: ساماتا قد يزامل تريزيجيه والمحمدي في أستون فيلا

قد ينتقل التنزاني مبوانا علي ساماتا إلى نادي أستون فيلا الإنجليزي قادما من جينك البلجيكي خلال الأيام المقبلة.

وذكرت جريدة تيليجراف أن أستون فيلا يقترب من ضم ساماتا مقابل 10 ملايين يورو خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأضاف التقرير أن النادي يحاول استخراج تصريح العمل الخاص باللاعب وهو ما قد يؤجل إعلان الصفقة.

من غير المحتمل أن يتعاقد الفريق الذي يضم الثنائي المصري محمود حسن "تريزيجيه" وأحمد المحمدي مع اللاعب رسميا قبل مباراة السبت ضد برايتون.

الفريق الإنجليزي يسعى لتدعيم هجومه بعد إصابة مهاجمه البرازيلي ويسلي بالرباط الصليبي وانتهاء موسمه في مباراة بيرنلي بالدوري الإنجليزي.

ويحتل أستون فيلا المركز الـ18 في جدول الدوري الإنجليزي.

ساماتا شارك في 28 مباراة مع فريقه البلجيكي وسجل 10 أهداف.

لاعب مازيمبي السابق سجل هدفا في مباراة فريقه ضد ليفربول بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

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