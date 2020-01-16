رسميا - إشبيلية يعلن ضم يوسف النصيري

الخميس، 16 يناير 2020 - 16:35

كتب : FilGoal

يوسف النصيري

أعلن نادي إشبيلية تعاقده مع المهاجم الدولي المغربي يوسف النصيري لاعب ديبورتيفو ليجانيس بعقد يمتد حتى يونيو 2025 وذلك وفقا لبيان رسمي نشره النادي.

يوسف النصيري

النادي : إشبيلية

إشبيلية

وقال نص البيان: "رغم سنه الصغير إلا أنه لعب أكثر من 21 مباراة دولية مع منتخب المغرب، واحدة منهم كان ظهوره الأول في كأس العالم ضد إسبانيا وسجل في تلك المباراة أيضا هدفا".

النصيري صاحب الـ22 عاما انضم إلى أكاديمية شباب مالاجا قادما من أكاديمية محمد السادس في المغرب في صيف 2015، ثم تم تصعيده للفريق الأول في يناير 2017.

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ويعد فريق إيبار هو أكثر الفرق التي سجل ضدها النصيري في إسبانيا برصيد 5 أهداف في 3 مواجهات، كما سجل هدفا ضد برشلونة في 4 مواجهات.

المهاجم المغربي لعب بقميص مالاجا في 41 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 5 أهداف وصنع هدفا.

وانضم النصيري إلى ليجانيس في صيف 2018 قادما من مالاجا بمبلغ 6 ملايين يورو، ولعب بقميص ليجانيس في 53 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 15 هدفا وصنع 4 آخرين.

ويستعد إشبيلية لمواجهة ريال مدريد يوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري الإسباني.

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