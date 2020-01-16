تشكيل المصري – مسعود احتياطي.. وموكورو أساسي أمام أسوان

الخميس، 16 يناير 2020 - 16:26

كتب : FilGoal

أوستن أموتو يسجل ويحتفل بهدف المصري في إينوجو رينجرز

قرر إيهاب جلال مدرب النادي المصري، عدم البدء بأحمد مسعود في حراسة المصري أمام أسوان، فيما بدأ شيخ موكورو كأساسي لأول مرة.

أعلن النادي المصري، تشكيله لمواجهة أسوان بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الـ13 من الدوري المصري.

تشكيل المصري شهد تواجد شيخ موكورو الجناح الإيفواري كأساسي لأول مرة بعد انتهاء فترة إيقافه، فيما يبدأ جلال بـ أحمد عبد الفتاح في حراسة المرمى.

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وجاء تشكيل المصري كالتالي:

حارس: أحمد عبد الفتاح.

الدفاع: بهاء مجدي – سعيدو سيمبوريه – أحمد حامد "شوشة" – كريم العراقي.

الوسط: عمرو موسى – فريد شوقي.

أمامهم: شيخ موكورو – إسلام عطية – مفتاح طقطق.

الهجوم: أوستن أموتو.

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