رابيد فيينا يعلن: لم نرغب تفويت فرصة انضمام بادجي لـ الأهلي أحد أفضل أندية إفريقيا

أعلن رابيد فيينا النمساوي عن انضمام لاعبه أليو بادجي إلى الأهلي واصفا المفاوضات بأنها كانت صعبة لكنه محترمة للغاية، وذلك في بيان رسمي عبر موقعه.

أليو بادجي النادي : الأهلي الأهلي

وقال نص البيان: "انتقل أليو بادجي إلى مصر في صفقة نهائية، وسيعود اللاعب الآن إلى قارته الأم".

وواصل "اللاعب السنغالي سجل 9 أهداف في 34 مباراة مع الفريق".

وعلق زوران باريسيتش المدير الرياضي للفريق قائلا: "نتمنى لأليو الأفضل له ولمسيرته، لا يمكننا أن نفوت الفرصة أن بإمكانه اللعب لواحد من أشهر وأفضل الأندية في قارته".

وواصل "عدنا للعب بكويا كيتجاوا ولم يكن سهلا أبدا على بادجي لأن يؤمن مكانا أساسيا في تشكيلنا، إن استمر".

وتابع "أرغب في أن أشكر ممثلي اللاعب ومسؤولي الأهلي على المفاوضات التي كانت صعبة لكنها أيضا محترمة للغاية".

الأهلي أعلن في وقت سابق يوم الخميس عن ضم بادجي بعقد يمتد لـ4 أعوام ونصف، ليكون ثاني صفقاته الشتوية في يناير بعد محمود كهربا.

اقرأ أيضا