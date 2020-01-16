ثلاثي جديد يظهر للمرة الأولى في قائمة الإسماعيلي لمواجهة سموحة

الخميس، 16 يناير 2020 - 14:41

كتب : ياسر الشريف

صورة جماعية لفريق الإسماعيلي قبل لقاء الاتحاد السكندري

ضم ديديه جوميز مدرب الإسماعيلي ثلاثي جديد في قائمة الفريق قبل مواجهة سموحة في الدوري للمرة الأولى هذا الموسم.

وشهدت القائمة تواجد كل من محمد أحمد كماتشو ومدحت فقوسة ومحمد الضرف لأول مرة مع الدراويش في الموسم الجاري ضمن القائمة.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة سموحة ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري المصري الممتاز يوم السبت.

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ويتواجد كل من باهر المحمدي وإبراهيم أبو اليزيد ومحمود البدري في خط دفاع الدراويش للمواجهة.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد فوزي – محمد مجدي

الدفاع: باهر المحمدي – إبراهيم أبو اليزيد – محمد هاشم – محمود البدري – أسامة إبراهيم – كماتشو

الوسط: محمود عبد العاطي "دونجا" – عماد حمدي – محمد بيومي – محمد مخلوف – محمد صادق – عبد الرحمن مجدي – بيكيتي سيلفا – مدحت فقوسة – محمد الضرف

الهجوم: بينسون شيلونجو – محمد الشامي – وجيه عبد الحكيم

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