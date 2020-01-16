حلم طوكيو - كرة يد.. مصر تستهل مشوارها في أمم إفريقيا باكتساح غينيا

استهل منتخب مصر لرجال كرة اليد مشواره في أمم إفريقيا باكتساح غينيا بنتيجة 39-22 في افتتاح دور المجموعات.

ويقع منتخب مصر في المجموعة التي تضم غينيا وكينيا والكونغو الديمقراطية في النسخة 24 من بطولة أمم إفريقيا والمقامة في تونس.

ويتأهل حامل لقب النسخة الجارية إلى أولمبياد طوكيو 2020 بينما يخوض الوصيف ملحقا عالميا للتنافس على بطاقة التأهل.

ويلعب منتخب مصر مباراته المقبلة ظهر غد الجمعة أمام كينيا قبل أن يختتم مشواره في دور المجموعات أمام الكونغو الديمقراطية مساء الأحد.

وتقام البطولة مكونة من 16 فريقا مقسمين على 4 مجموعات، ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى ربع النهائي.

ويتم تقسيم المتأهلين إلى ربع النهائي على مجموعتين ويتأهل منهما الأول والثاني لنصف النهائي.

ويعتبر منتخب تونس حامل لقب النسخة الأخيرة بعد فوزه على منتخب مصر في المباراة النهائية.

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