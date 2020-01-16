سعد سمير: قلبي كان مقبوضا ليلة الإصابة.. وسأحتاج صلاح في المرحلة الأخيرة

الخميس، 16 يناير 2020 - 13:22

كتب : FilGoal

قال سعد سمير مدافع الأهلي إنه مر بفترة استثنائية قبل ساعات قليلة من إصابته بقطع في وتر أكيليس خلال مباراة بلاتينيوم، في الجولة الرابعة لدوري أبطال إفريقيا.

وأضاف سعد عبر برنامج اللعيب "ليلة المباراة، كان قلبي مقبوضا، ولا أعرف ما يحدث لي، وأبلغت زميلي في الغرفة آليو ديانج أنني أشعر بشيء ما، فهو مسلم ملتزم، كنت قلقا وتوقعت أن يحدث لي شيء، قدر الله وما شاء فعل، وأثق في نفسي بأنني سأعود أفضل مما مضى".

وتابع "بمجرد إصابتي شعرت بارتياح، لأنه لأول مرة منذ 11 عاما في النادي أشعر بالقلق، أشكر جماهير الأهلي على رسائل الدعم منذ إصابتي، فهو حافز لي".

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وواصل "لاعبو الأهلي قادرون على إسعاد الجماهير بالفوز ببطولة إفريقيا، من حق الجمهور أن يقلق، لأنه يريد الفوز بكل البطولات، ولكن الجماهير تثق في اللاعبين والجهاز الفني والإدارة".

وأشار مدافع الأهلي "الجمهور هو العنصر الوحيد الذي لا يستفيد من اللعبة، علينا تفادي الأخطاء وبذل أقصى جهد".

وقال سعد سمير "تنتظرنا مباراتين في منتهى الصعوبة أمام النجم والهلال، ولكننا الأهلي نادي القرن والأكثر تتويجا في العالم".

وعاد مدافع الأهلي للحديث مجددا عن إصابته، قائلًا "أتواصل دائما مع محمود عبد الرحيم (جنش) حارس مرمى الزمالك الذي أجرى الجراحة نفسها منذ أشهر، وينقل لي كل تجاربه في مراحل العلاج والتأهيل".

وأتم تصريحاته "سأحتاج مساعدة محمد صلاح في المرحلة الأخيرة، لأن إخصائي التأهيل الذي أشرف على حالة جنش، عمل بنادي ليفربول الإنجليزي، وصلاح أبدى استعدادا لمساعدتي في التواصل مع هذا الإخصائي".

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