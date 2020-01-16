المصري لـ في الجول: قدمنا طلبا للمحكمة الرياضية لاستعجال فتح القيد للفريق

قال علي الطرابيلي أمين صندوق النادي المصري إن فريقه قدم طلب استعجال للمحكمة الرياضية لسرعة الرد على الالتماس المقدم لفتح القديم مدعم بموقف الفريق واحتياجه لقيد صفقات جديدة بجانب مستندات الصلح مع نادي هلال الأبيض. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح الطرابيلي قائلا: "عقوبة إيقاف شيخ موكورو انتهت رسميا اليوم الخميس، ومن حقه المشاركة بشكل رسمي بعد تنفيذه لعقوبة الإيقاف لمدة 4 أشهر".

وأضاف "قدمنا في الساعات الماضية طلب استعجال للمحكمة الرياضية لسرعة الرد على الالتماس المقدم لفتح القيد، مدعوما بموقف الفريق واحتياجه لقيد صفقات جديدة، بجانب المستندات السابقة للحل الودي مع نادي هلال الأبيض".

وواصل "نتحرك بخطوات سريعة لحسم هذا الملف في أسرع وقت، ونأمل في الحصول على رد إيجابي من الحكمة الرياضية لصالحنا".

الاتحاد الدولي لكرة القدم كان قد أصدر قرارا بإيقاف موكورو أربعة أشهر بسبب فسخه التعاقد مع فريق هلال أبيض السوداني في وقت سابق، دونا عن رغبة النادي.

شيخ موكورو انضم للنادي المصري مع بداية الموسم قبل الماضي، ليقضي موسما مع الفريق، قبل أن يخرج معارا لفريق الشعلة في دوري الدرجة الثانية السعودي.

صاحب الـ28 عاما يتدرب مع المصري منذ بداية الموسم الجاري بعد عودته من الإعارة، لكن دون المشاركة بسبب قرار الإيقاف رغم قيده في القائمة المحلية والإفريقية للفريق.

المصري يلاقي أسوان مساء اليوم الخميس في الخامسة مساء، ضمن مباريات الجولة الـ13 من الدوري المصري. وأصبح موكورو جاهزا للمشاركة في اللقاء لأول مرة منذ بداية الموسم.

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