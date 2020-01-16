مران الأهلي - غياب أزارو عن التدريبات الجماعية.. فايلر يجتمع بـ أفشة وجلسة مطولة مع فتحي

الخميس، 16 يناير 2020 - 13:11

كتب : FilGoal

وليد أزارو - الأهلي - بلاتينيوم

لم يظهر وليد أزارو مهاجم الأهلي في مران الفريق الجماعي المقام حاليا على ملعب التتش بمقر النادي في الجزيرة، بينما شارك أليو ديانج لاعب الوسط بشكل طبيعي.

وليد أزارو

النادي : الأهلي

الأهلي

وعلم FilGoal.com أن فايلر قرر الاستغناء عن وليد أزارو بعد إتمام الاتفاق مع أليو بادجي المهاجم السنغالي لعدة أسباب. (من هنا)

وكان ديانج قد غاب عن مواجهة طنطا الأخيرة بسبب تراكم البطاقات الصفراء، كما أنه تعرض للإصابة في مواجهة بلاتينوم في دوري أبطال إفريقيا.

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وعاد ديانج للمشاركة بشكل طبيعي بعد الظهور في تدريبات الغائبين عن مواجهة طنطا أمس الأربعاء.

وشارك أيمن أشرف مدافع الفريق أيضا بشكل طبيعي في المران، بجانب مشاركة وليد سليمان في تدريبات الكرة.

وخضع محمود متولي لتدريبات استشفائية مع مجموعة الأساسيين، وذلك بعد خروجه مصابا أمام طنطا ومن المقرر أن يخضع لفحص طبي اليوم الخميس.

واجتمع ريني فايلر مع محمد مجدي أفشة ومنح له بعض التعليمات الفنية خلال مران الفريق.

كما عقد فايلر جلسة مطولة مع أحمد فتحي ظهير أيمن الفريق في حضور المترجم في جلسة استمرت لفترة طويلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب مساء الأحد المقبل ضمن مباريات الجولة 14 من الدوري المصري.

وبعد الفوز على طنطا بخمسة أهداف دون رد، ينفرد الأهلي بصدارة الدوري برصيد 33 نقطة بالعلامة الكاملة من 11 مباراة خاضهم الفريق.

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