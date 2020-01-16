فايلر يطمئن على جاهزية ديانج.. فحص طبي لعاشور وإكرامي ومتولي

الخميس، 16 يناير 2020 - 12:31

كتب : حسام نور الدين وأحمد الخولي

أليو ديانج - الأهلي - بلاتينوم - دوري أبطال إفريقيا

اطمأن ريني فايلر المدير الفني للأهلي على جاهزية أليو ديانج لاعب وسط الفريق الذي خضع لبرنامج علاجي وتأهيلي للتخلص من الإصابة التي حرمته من التدريبات الجماعية.

أليو ديانج

النادي : الأهلي

الأهلي

وغاب ديانج عن فوز الأهلي بخمسة أهداف دون رد أمام طنطا في الجولة 13 من الدوري بسبب تراكم البطاقات الصفراء، وكان اللاعب المالي قد تعرض للإصابة أمام بلاتينوم في دوري أبطال إفريقيا.

وحصل فايلر على تقرير من سامي قمصان المدرب المساعد الذي قاد مران الغائبين عن مواجهة طنطا، واطمأن على مشاركة ديانج في المران كاملا.

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ويخضع الثلاثي حسام عاشور وشريف إكرامي ومحمود متولي لفحص طبي قبل انطلاق مران الفريق على ملعب التتش للتعرف على فرص مشاركتهم في المران الجماعي.

وغاب عاشور وإكرامي عن قائمة مباراة طنطا التي أقيمت أمس الأربعاء بسبب الإصابة.

واشتكى عاشور من إجهاد في العضلة الضامة، بينما تعرض إكرامي لإصابة في السمانة وخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي لتجهيزه.

أما محمود متولي فتعرض للإصابة خلال مواجهة طنطا مما اضطر الجهاز الفني لاستبداله.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب مساء الأحد ضمن مباريات الجولة 14 من مسابقة الدوري المصري.

وينفرد الأهلي بصدارة الدوري المصري بالعلامة الكاملة بـ 33 هدفا من 11 مباراة خاضهم.

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