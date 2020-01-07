أنطونيو محمد: كلوب لم يحترمني

أبدى أنطونيو محمد المدير الفني مونتيري المكسيكي غضبه مما قام به يورجن كلوب مدرب ليفربول أثناء مواجهة الفريقين في كأس العالم للأندية.

ليفربول تفوق في الوقت القاتل على حساب الفريق المكسيكي بهدف روبرتو فيرمينو في مباراة نصف النهائي.

أثناء المباراة جرت مشادة بين المديرين الفنيين، وانتهت بأن أخرج يورجن كلوب لسانه لأنطونيو محمد الذي طالب بطرد جو جوميز مدافع ليفربول.

أنطونيو محمد قال لـ "enganche" الأرجنتينية: "كلوب لم يحترمني، لقد ظل يطلب من الحكم إشهار البطاقة الصفراء لأنه يقول إن محمد صلاح تعرض لتدخلات قوية طيلة الوقت، وعندما طالبت الحكم برفع البطاقة الحمراء على أحد اللاعبين أخرج لسانه لي".

وتابع "عندما رأيته في البداية ضحكت ثم ازداد غضبي ومن ثم جاء أحد أفراد الجهاز الفني وأبعدني".

وأضاف "لقد ابتعدت لأنني لم أخض أي شجار على دكة البدلاء مطلقا، لكن ما أشعرني بالجنون أن أحدهم حاول عدم احترامي".

وأكمل "لا أعرف ماذا قلت له، لا أستطيع حتى أن أتذكر".

وأتم "لا أعلم إذا تعاملت مع الوضع بشكل جيد أم لا، لكنه جاء من داخلي".

أنطونيو محمد المُلقب بـ "التركي" قاد مونتيري في ديسمبر الماضي للفوز ببرونزية كأس العالم للأندية وأبرتورا الدوري المكسيكي على حساب كلوب أمريكا.

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