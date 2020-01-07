في الدرجة الثانية - النجوم يتعاقد مع لاعب الزمالك السابق

الثلاثاء، 07 يناير 2020 - 20:54

كتب : رضا السنباطي

حسين حمدي

أعلن نادي النجوم يوم الثلاثاء تعاقده مع اللاعب حسين حمدي (34 عاما) قادما من بتروجت في أولى صفقات الفريق الشتوية.

ويسعى النجوم لتدعيم صفوفه بخمس صفقات جديدة ليعزز حظوظه في المنافسة على العودة للدوري المصري الممتاز.

وتعاقد النادي منذ ساعات مع المدرب أحمد ساري، نجم الاتحاد السابق، ليخلف سعد فاروق في مقعد الرجل الأول بالفريق.

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ولعب حمدي لغزل المحلة وسموحة ومصر للمقاصة والزمالك وتليفونات بني سويف وحرس الحدود ونادي مصر وفاركو والترسانة.

ويحتل النجوم المركز التاسع في ترتيب مجموعة القاهرة بدوري الدرجة الثانية ورصيده 14 نقطة مبتعدا بـ13 نقطة عن المتصدر سيراميكا كليوباترا.

وينطلق الدور الثاني من الدوري في 20 يناير ويلعب النجوم ضد ضيفه القناة في الجولة 12.

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