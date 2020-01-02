انتهت في إنجلترا - ليفربول (2) شيفيلد (0).. ليفربول يواصل التغريد في الصدارة
الخميس، 02 يناير 2020 - 21:29
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد في الجولة الـ 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
لمطالعة المباراة لحظة بلحظة من هنا.
----
نهاية اللقاء
ق 90+1: خروج محمد صلاح ونزول هيرفي أيليوت.
ق 87: ماكبيرني كاد أن يقلص الفارق وأليسون يتصدى للكرة من على الخط.
ق 65: صلاح يصنع وماني يسجل الهدف الثاني لليفربول.
ق 60: القائم الأيمن يتصدى لكرة صلاح.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 29: صلاح يُهدر فرصة الهدف الثاني بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
ق 19: تسديدة قوية من جورينيو فينالدوم مرت أعلى من العارضة.
ق 11: هندرسون يمنع صلاح من إضافة الهدف الثاني.
ق 4: محمد صلاح يسجل هدف التقدم مبكرا من عرضية أندي روبرتسون.
بداية اللقاء
أجرى ليفربول تغييرا قبل بداية اللقاء بسبب إصابة نابي كيتا وحل بدلا منه جيمس ميلنر.