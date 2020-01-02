انتهت في إنجلترا - ليفربول (2) شيفيلد (0).. ليفربول يواصل التغريد في الصدارة

الخميس، 02 يناير 2020 - 21:29

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - شيفيلد يونايتد - الدوري الإنجليزي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد في الجولة الـ 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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نهاية اللقاء

ق 90+1: خروج محمد صلاح ونزول هيرفي أيليوت.

ق 87: ماكبيرني كاد أن يقلص الفارق وأليسون يتصدى للكرة من على الخط.

ق 65: صلاح يصنع وماني يسجل الهدف الثاني لليفربول.

ق 60: القائم الأيمن يتصدى لكرة صلاح.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 29: صلاح يُهدر فرصة الهدف الثاني بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق 19: تسديدة قوية من جورينيو فينالدوم مرت أعلى من العارضة.

ق 11: هندرسون يمنع صلاح من إضافة الهدف الثاني.

ق 4: محمد صلاح يسجل هدف التقدم مبكرا من عرضية أندي روبرتسون.

بداية اللقاء

أجرى ليفربول تغييرا قبل بداية اللقاء بسبب إصابة نابي كيتا وحل بدلا منه جيمس ميلنر.

في إنجلترا ليفربول شيفيلد يونايتد

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