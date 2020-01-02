انتهت في إنجلترا - ليفربول (2) شيفيلد (0).. ليفربول يواصل التغريد في الصدارة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد في الجولة الـ 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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نهاية اللقاء

ق 90+1: خروج محمد صلاح ونزول هيرفي أيليوت.

ق 87: ماكبيرني كاد أن يقلص الفارق وأليسون يتصدى للكرة من على الخط.

ق 65: صلاح يصنع وماني يسجل الهدف الثاني لليفربول.

ق 60: القائم الأيمن يتصدى لكرة صلاح.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 29: صلاح يُهدر فرصة الهدف الثاني بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق 19: تسديدة قوية من جورينيو فينالدوم مرت أعلى من العارضة.

ق 11: هندرسون يمنع صلاح من إضافة الهدف الثاني.

ق 4: محمد صلاح يسجل هدف التقدم مبكرا من عرضية أندي روبرتسون.

بداية اللقاء

أجرى ليفربول تغييرا قبل بداية اللقاء بسبب إصابة نابي كيتا وحل بدلا منه جيمس ميلنر.