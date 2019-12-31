أمين عمر يدير لقاء المقاصة والأهلي.. تعرف على حكام الأربعاء في الدوري

أعلنت لجنة الحكام التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم عن أسماء الحكام الذين سيديرون مباريات الغد الأربعاء في الجولة 11 من الدوري.

وسيدير أمين عمر لقاء مصر المقاصة والأهلي ويعاونه محمود أبو الرجال وهشام الدسوقي، فيما يتولى محمود الدسوقي مهمة الحكم الرابع.

وقاد أمين عمر ثلاث مباريات في الموسم الجاري من الدوري لم يكن الأهلي والمقاصة طرفا في أي منها.

وبشكل عام أدار أمين عمر 10 مباريات للأهلي فاز الفريق الأحمر في ستة منها وتعادل وخسر مرتين.

أما للمقاصة فقاد أمين عمر له 11 مبارات فاز الفريق في ست مرات وتعادل في مواجهتين وخسر في ثلاث مباريات.

أما لقاء الإسماعيلي ومصر المقاصة فسيديره سعيد حمزة ويعاونه تامر رشاد وخالد السيد، أما عمرو عبد الفتاح فسيتولى مهمة الحكمة الرابع.

ويدير محمد معروف لقاء الاتحاد السكندري والمقاولون العرب، ويعاونه عادل ماهر وأحمد شاهين، ويتولى خالد منسي مهمة الحكم الرابع.

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