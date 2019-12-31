دورتموند يعلن أول الراحلين عن صفوفه في الشتاء

أعلن نادي بروسيا دورتموند الألماني رحيل لاعب الوسط جوليان فيجل إلى صفوف بنفيكا البرتغالي.

الفريق البرتغالي حسم الصفقة وفقا لبعض التقارير بما يقارب 20 مليون يورو، بعدما كان تحت أنظار ناديي باريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني.

لاعب الوسط المدافع البالغ 24 عاما سينضم إلى بطل الدوري البرتغالي، بعدما قلت نسبة مشاركاته في الموسمين الأخيرين.

Borussia Dortmund and @SLBenfica have agreed to terms on the transfer of Julian Weigl. We thank Julian for his dedication and wish him the best of luck in Portugal! pic.twitter.com/TS7E0WGUSR — Borussia Dortmund (@BlackYellow) December 31, 2019

فيجل خاض 20 مباراة الموسم الحالي في جميع المسابقات وسجل هدفا وحيدا.

اللاعب المنضم من صفوف بايرن 1860 خاض 171 مباراة إجماليا بقميص أسود الفيستفاليا سجل 4 أهداف وصنع هدفا وحيدا.

بنفيكا سيبدأ عام 2020 بلقاء فيتوريا جيماريش في الجولة الـ 15 من الدوري البرتغالي الذي يتصدر ترتيبه برصيد 39 نقطة.

وعلى المستوى الأوروبي فأن الفريق تحوّل لبطولة الدوري الأوروبي لمواجهة شاختار دونتيسك الأوكراني في دور الـ 32 بعدما حل ثالثا في ترتيب مجموعته بدوري أبطال أوروبا.

وكان بروسيا دورتموند قد ضم المهاجم النرويجي أرلينج هالاند من صفوف ريد بول سالزبورج مقابل 20 مليون يورو في أولى الصفقات الشتوية.

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