دورتموند يعلن أول الراحلين عن صفوفه في الشتاء

الثلاثاء، 31 ديسمبر 2019 - 18:24

كتب : FilGoal

جوليان فيجل

أعلن نادي بروسيا دورتموند الألماني رحيل لاعب الوسط جوليان فيجل إلى صفوف بنفيكا البرتغالي.

الفريق البرتغالي حسم الصفقة وفقا لبعض التقارير بما يقارب 20 مليون يورو، بعدما كان تحت أنظار ناديي باريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني.

لاعب الوسط المدافع البالغ 24 عاما سينضم إلى بطل الدوري البرتغالي، بعدما قلت نسبة مشاركاته في الموسمين الأخيرين.

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فيجل خاض 20 مباراة الموسم الحالي في جميع المسابقات وسجل هدفا وحيدا.

اللاعب المنضم من صفوف بايرن 1860 خاض 171 مباراة إجماليا بقميص أسود الفيستفاليا سجل 4 أهداف وصنع هدفا وحيدا.

بنفيكا سيبدأ عام 2020 بلقاء فيتوريا جيماريش في الجولة الـ 15 من الدوري البرتغالي الذي يتصدر ترتيبه برصيد 39 نقطة.

وعلى المستوى الأوروبي فأن الفريق تحوّل لبطولة الدوري الأوروبي لمواجهة شاختار دونتيسك الأوكراني في دور الـ 32 بعدما حل ثالثا في ترتيب مجموعته بدوري أبطال أوروبا.

وكان بروسيا دورتموند قد ضم المهاجم النرويجي أرلينج هالاند من صفوف ريد بول سالزبورج مقابل 20 مليون يورو في أولى الصفقات الشتوية.

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