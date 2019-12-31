الخطيب يؤدي مناسك العمرة ويلبي دعوة آل الشيخ

الثلاثاء، 31 ديسمبر 2019 - 16:27

كتب : حسام نور الدين

تركي آل الشيخ - محمود الخطيب

غادر محمود الخطيب رئيس الأهلي إلى السعودية لأداء مناسك العمرة.

وعاد الخطيب مؤخرا من رحلة علاجية إلى فرنسا، قبل أن يتجه لأداء العمرة.

وبحسب الموقع الرسمي للأهلي، يلبي الخطيب دعوة تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية لزيارته بمنزله.

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وقال الموقع الرسمي للأهلي إن هدف الزيارة هو الاطمئنان على صحة آل الشيخ في المقام الأول، وتقديرا لزيارته للخطيب في منزله قبل أسابيع بعدما تعرض رئيس الأهلي لوعكة صحية آنذاك.

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