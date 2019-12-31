ثنائي المصري يقترب من الرحيل.. والكشف عن إصابة إيميكا

اقترب ثنائي المصري، مصطفى طيارة ومحمد زكريا "شيكا" من الرحيل نهائيا عن صفوف الفريق.

ولم يشارك الثنائي في أي دقيقة منذ مطلع الموسم، حيث انتقل طيارة الذي يلعب في مركز الظهير الأيمن للفريق من أسوان، أما شيكا فانضم من فاركو ويلعب كجناح أيمن.

ويضاف إلى ذلك، حسبما علم FilGoal.com، عدم اقتناع إيهاب جلال بهما، ما يقرب رحيلهما عن الفريق البورسعيدي.

ومن ناحية أخرى، أثبتت الفحوصات الطبية إصابة لاعب الوسط إيزي إيميكا في منشأ العضلة الضامة.

النيجيري الذي ظهر 10 مرات مع الفريق هذا الموسم تعرض للإصابة ضد بيراميدز في الكونفدرالية.

وسيخضع بهاء مجدي الظهير الأيسر لاختبار طبي لمعرفة إمكانية مشاركته ضد سموحة في الدوري يوم الخميس المقبل، بعد أن تعافى من إصابته في العضلة الضامة.

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