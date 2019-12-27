انتهت - الترجي يتعادل على ملعبه.. والرجاء ينتصر على شبيبة القبائل

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهتي الترجي التونسي ضد فيتا كلوب، والرجاء البيضاوي المغربي أمام شبيبة القبائل الجزائري.

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** ق51 جووووووووووول سفيان رحيمي والهدف الثاني للرجاء

** ق50 جووووووووووول الهدف الأول للرجاء عن طريق مالاانجو

** لا أهداف في الشوط الأول

** الترجي (0) - (0) فيتا كلوب

** الرجاء (0) - (0) شبيبة القبائل