انتهت - الترجي يتعادل على ملعبه.. والرجاء ينتصر على شبيبة القبائل

الجمعة، 27 ديسمبر 2019 - 20:57

كتب : FilGoal

البنا - الوداد - الرجاء

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهتي الترجي التونسي ضد فيتا كلوب، والرجاء البيضاوي المغربي أمام شبيبة القبائل الجزائري.

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اضغط هنا لمتابعة لقاء الرجاء وشبيبة القبائل لحظة بلحظة

** ق51 جووووووووووول سفيان رحيمي والهدف الثاني للرجاء

** ق50 جووووووووووول الهدف الأول للرجاء عن طريق مالاانجو

** لا أهداف في الشوط الأول

** الترجي (0) - (0) فيتا كلوب

** الرجاء (0) - (0) شبيبة القبائل

الترجي فيتا كلوب الرجاء شبيبة القبائل

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