انتهت في الدوري - أسوان (0) - (1) الإنتاج.. المقاولون (1) - (0) الحدود

الجمعة، 20 ديسمبر 2019 - 14:21

كتب : FilGoal

أسوان

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لأحداث مباريات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز، يوم الجمعة يشهد إقامة مباراتين في نفس التوقيت.

أسوان يستضيف الإنتاج الحربي، فيما يستضيف حرس الحدود نظيره المقاولون العرب على استاد المكس.

لمتابعة تشكيل ومباراة أسوان ضد الإنتاج الحربي لحظة بلحظة من هنا.

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لمعرفة تشكيل الحدود ضد المقاولون العرب ومتابعة اللقاء لحظة بلحظة من هنا.

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الحدود (0) - (1) المقاولون

نهاية المباراة

د.90+2 جووووووووووووووول الأول للمقاولون عن طريق محمد سالم.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

د.14 المقاولون يتحصل على ركلة جزاء ويتجه محمد سمير لتسديدها لكن حارس الحدود أحمد السعدني يتألق ويتصدى للضربة.

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أسوان (0) - (1) الإنتاج الحربي

نهاية المباراة

د47: جوووووووول محمد عادل يسجل الهدف الأول للإنتاج

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

د.18 اللعب منحصر في وسط الملعب

بداية المباريات

المباريات تبدأ بعد قليل

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