مران الأهلي - تدريبات منفردة لـ السولية وصالح ومتولي.. فحص طبي لـ فتحي

خضع عمرو السولية وصالح جمعة ومحمود متولي ثلاثي الأهلي لتدريبات منفردة في المران الذي أقيم اليوم.

ويستعد الأهلي للقاء الاتحاد السكندري في عاشر جولات الدوري المصري يوم الإثنين المقبل.

فيما خضع ياسر إبراهيم وعلي لطفي ثنائي الفريق لتدريبات تأهيلية.

ويخضع أحمد فتحي لاعب الفريق لفحص طبي قبل انطلاق مران غد السبت للاطمئنان على حالته في ظل شكواه من تورم في ركبته.

وسيحدد الفحص الطبي موعد عودة فتحي للمشاركة في المران.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري بت21 نقطة إثر فوزه في كل مبارياته السبعة.

طالع أيضا

تشكيل الزمالك المتوقع أمام سموحة

البدري يعلن عن أول مباراة يحضرها لـ لأهلي بعد تولي مسؤولية المنتخب

البدري يختار مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم 2022

ملامح انتصار الأهلي ضد الإسماعيلي.. الربط الغائب بين الخطوط وديانج في كل مكان

كلوب: لا أتمنى أن أكون مكان صلاح.. وفينجر: يذكرني بـ ميسي