إندبندنت: أوباميانج يرغب في الرحيل عن أرسنال

الجمعة، 20 ديسمبر 2019 - 11:45

كتب : FilGoal

أوباميانج - أرسنال - توتنام

يرغب بيير إيمريك أوباميانج قائد أرسنال في الرحيل عن صفوف الفريق بحثا عن فرصة التتويج بالبطولات الكبرى في ظل انخفاض مستوى المدفعجية.

وحسبما ذكرت صحيفة "إندبندنت" الإنجليزية في تقرير لها أن أول مهمة لميكيل أرتيتا حال التعاقد معه لتولي مسؤولية الفريق ستكون إقناع أوباميانج بالبقاء مع المدفعجية.

وكان ويلي أوباميانج تسبب في جدل خلال الأيام الأخيرة بعدما انتقاد الأنباء المنتشرة حول التعاقد مع أرتيتا، لكن ذلك لا ينفي رغبة المهاجم الجابوني في الرحيل بحثا عن البطولات كما ذكر التقرير.

وأشار التقرير كذلك إلى أن أليكساندر لاكازيت وجرانيت تشاكا يريدان الرحيل عن صفوف الفريق.

ويتبقى في تعاقد أوباميانج مع أرسنال عام ونصف وحتى الآن لم يدخل في مفاوضات مع النادي لتجديده.

طالع أيضا

تشكيل الزمالك المتوقع أمام سموحة

البدري يعلن عن أول مباراة يحضرها لـ لأهلي بعد تولي مسؤولية المنتخب

البدري يختار مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم 2022

ملامح انتصار الأهلي ضد الإسماعيلي.. الربط الغائب بين الخطوط وديانج في كل مكان

كلوب: لا أتمنى أن أكون مكان صلاح.. وفينجر: يذكرني بـ ميسي

أرسنال أوباميانج

نرشح لكم

أخر الأخبار

في الجول يوضح.. هل صدرت تعديلات جديدة في نظام دوري الأبطال؟ و"إلغاء الهدف خارج الأرض" 24 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
إندبندنت: أوباميانج يرغب في الرحيل عن أرسنال 27 دقيقة | أوروبا
محمود فتح الله لـ في الجول: بيراميدز يمتلك لاعبين رائعين يستطيعون تحقيق شيئا رائعا ساعة | الدوري المصري
تشكيل الزمالك المتوقع – تبديل وحيد عن لقاء طلائع الجيش.. ومفاضلة بين أوناجم وزيزو ساعة | الدوري المصري
البدري يعلن عن أول مباراة يحضرها لـ لأهلي بعد تولي مسؤولية المنتخب ساعة | منتخب مصر
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 20-12-2019 والقنوات الناقلة.. صدام الزمالك وحسام حسن 10 ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 كلوب مازحا: سأعطي صلاح شارة القيادة خلال نهائي المونديال في حالة واحدة 2 حوار في الجول – بلال: مصطفى محمد؟ رأيي واضح ولن أغيره.. ورأيت عبد اللطيف في لقاء الـ 6-1 فقط 3 15 رصاصة نارية من مرتضى إلى لاعبي الزمالك: "إذا أراد أحدكم الانضمام لـ الأهلي سأوافق" 4 مباريات نارية في ثمن نهائي الأبطال.. جوارديولا يواجه ريال مدريد وصلاح ضد أتليتكو

قد ينال إعجابك