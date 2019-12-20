إندبندنت: أوباميانج يرغب في الرحيل عن أرسنال

يرغب بيير إيمريك أوباميانج قائد أرسنال في الرحيل عن صفوف الفريق بحثا عن فرصة التتويج بالبطولات الكبرى في ظل انخفاض مستوى المدفعجية.

وحسبما ذكرت صحيفة "إندبندنت" الإنجليزية في تقرير لها أن أول مهمة لميكيل أرتيتا حال التعاقد معه لتولي مسؤولية الفريق ستكون إقناع أوباميانج بالبقاء مع المدفعجية.

وكان ويلي أوباميانج تسبب في جدل خلال الأيام الأخيرة بعدما انتقاد الأنباء المنتشرة حول التعاقد مع أرتيتا، لكن ذلك لا ينفي رغبة المهاجم الجابوني في الرحيل بحثا عن البطولات كما ذكر التقرير.

وأشار التقرير كذلك إلى أن أليكساندر لاكازيت وجرانيت تشاكا يريدان الرحيل عن صفوف الفريق.

ويتبقى في تعاقد أوباميانج مع أرسنال عام ونصف وحتى الآن لم يدخل في مفاوضات مع النادي لتجديده.

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