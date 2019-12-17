في الدرجة الثانية – دربي المحلة يكتسي باللون الأزرق.. وانتصار رغم عدم إقامة مباراة

اكتسى دربي المحلة باللون الأزرق بعدما فاز الغزل على منافسه البلدية بهدفين لهدف في تاسع جولات دوري الدرجة الثانية.

سجل للغزل خالد رسلان وخالد الأخميمي.

فيما جاء هدف البلدية الوحيد عن طريق محمود شهاب من ركلة جزاء.

وطُرد رضا عبد العال مدرب البلدية ومساعده أشرف خميس لاعتراضاتهما على قرارات الحكم.

وارتفع رصيد الغزل إلى 17 نقطة يحتل بهم المركز الثاني خلف فاركو المتصدر في المجموعة الثالثة بفارق أربع نقاط.

أما البلدية فتجمد رصيده عند 12 نقطة يحتل بهم المركز السابع.

دكرنس X أبو قير للأسمدة

وفي لقاء آخر فاز دكرنس على أبو قير للأسمدة بهدفين لهدف.

سجل هدفا المباراة عماد حلمي والسيد كناشة.

ووصل رصيد دكرنس إلى 14 نقطة يحتل بهم المركز الخامس، أما أبو قير للأسمدة فتجمد رصيده عند 12 نقطة في المركز السادس.

بيلا X الحمام

وفاز الحمام على بيلا اعتباريا بهدفين دون رد بعد إلغاء الحكم أحمد صالح للقاء لعدم وجود سبعة لاعبين من بيلا وعدم رغبتهم للعب اللقاء بداعي عدم حصولهم على مستحقاتهم.

وقال جمال الصيرفي رئيس بيلا لقناة "النيل للرياضة" تعليقا على اللقاء: "سنكمل الدوري بالناشئين ولن نخضع لتمرد اللاعبين فكلهم حصلوا على مستحقاتهم".

وأتم "كانوا يرغبون في الحصول على مستحقاتهم المتأخرة دون التوقيع على الإيصالات".

ووصل رصيد الحمام إلى 11 نقطة يحتل بهم المركز التاسع.

أما بيلا فتجمد رصيده عند أربع نقاط ليحتل المركز الـ12 والأخير في المجموعة.

المنصورة X ألعاب دمنهور

وفاز المنصور بقيادة فنية مؤقتة لياسر عبد الواحد خارج ملعبه على دمنهور بثلاثة أهداف لهدفين.

ووصل رصيد المنصورة إلى 10 نقاط يحتل بهم المركز العاشر.

أما ألعاب دمنهور فتجمد رصيده عند 14 نقطة يحتل بهم المركز الرابع.

مالية كفر الزيات X الأولمبي

وتعادل مالية كفر الزيات مع الأولمبي إيجابيا بهدف لكل منهما.

ويحتل المالية المركز الـ11 بأربع نقاط.

أما الأولمبي فيحتل المركز الثامن برصيد 11 نقطة.

فاركو X الرجاء

واحتفظ فاركو بصدارة المجموعة بـ21 نقطة بالفوز على الرجاء بثلاثية دون رد.

سجل الأهداف هشام فتح الله ويحيى زايد وعلي بهيج.

وتجمد رصيد الرجاء عند 15 نقطة في المركز الثالث.

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