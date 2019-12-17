بالفيديو - مهارة رائعة وخطأ قاتل.. الترجي يكتسح السد في 25 دقيقة

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 - 16:50

كتب : FilGoal

أنيس البدري - الترجي

تقدّم الترجي التونسي بهدفين مبكرين على منافسه السد القطري، في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس لكأس العالم للأندية 2019.

الترجي افتتح التسجيل بعد 6 دقائق بواسطة الليبي حمدو الهوني بعد مجهود فردي مميز داخل منطقة الجزاء.

أخبار متعلقة

التشكيل – بونجاح يقود هجوم السد.. وكوليبالي يتزعم وسط الترجي تقرير: الشرطة تعتقل حارس مرمى فرنسي بتهمة اغتصاب قاصر مصدر بـ الزمالك يكشف لـ في الجول ماذا قال مرتضى للاعبين بعد هزيمة الطلائع

الهوني لم يكتف بذلك، بل استغل خطأ قاتل من طارق سلمان وانفرد بمرمى السد، قبل أن يمرر لـ أنيس البدري الذي أضاف الهدف الثاني لبطل إفريقيا في الدقيقة 13.

مصائب السد لم تتوقف، فاحتسب الحكم ركلة جزاء للترجي وطرد عبد الكريم حسن لاعب السد بعد رجوعه لتقنية الفيديو، قبل أن يترجمها أنيس البدري إلى هدف ثالث بنجاح في الدقيقة 25.

الترجي خسر في ربع النهائي بهدف دون رد أمام الهلال السعودي، فيما أقصي السد القطري بخسارته 2-3 أمام مونتيري المكسيكي.

اقرأ أيضا:

ماذا قال مرتضى للاعبيه بعد هزيمة الجيش

اقتراب تطبيق الـ VAR في الدوري المصري

قدرات خارقة لـ دي بروين

إيقاف إبراهيم حسن

إصابة رمضان صبحي وتحديد مدة غيابه

السد الترجي كأس العالم للأندية أنيس البدري

نرشح لكم

أخر الأخبار

مواعيد مباريات اليوم الخميس 19-12-2019 والقنوات الناقلة.. قمة مصرية 3 ساعة | الدوري المصري
رونالدو: عانيت لمدة شهر وبحالة جيدة الآن.. والهدف رائع 4 ساعة | أوروبا
البدري يكشف سبب غيابه عن متابعة مباريات الدوري.. ويؤكد: سأضم 5 لاعبين من المنتخب الأولمبي 4 ساعة | منتخب مصر
بالفيديو - في الـ+90.. بايرن يخطف فوزا مثيرا من فرايبورج 4 ساعة | أوروبا
دربي مانشستر في نصف نهائي كأس الرابطة 4 ساعة | أوروبا
بالفيديو – يونايتد وسيتي وليستر إلى نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 4 ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 حوار في الجول – بلال: مصطفى محمد؟ رأيي واضح ولن أغيره.. ورأيت عبد اللطيف في لقاء الـ 6-1 فقط 2 15 رصاصة نارية من مرتضى إلى لاعبي الزمالك: "إذا أراد أحدكم الانضمام لـ الأهلي سأوافق" 3 مباريات نارية في ثمن نهائي الأبطال.. جوارديولا يواجه ريال مدريد وصلاح ضد أتليتكو 4 "أفضل ممن يفوقونه سنا".. حكاية أحمد عيد ناشئ الأهلي ومستقبل الزمالك في الجبهة اليمنى

قد ينال إعجابك