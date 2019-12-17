بالفيديو - مهارة رائعة وخطأ قاتل.. الترجي يكتسح السد في 25 دقيقة

تقدّم الترجي التونسي بهدفين مبكرين على منافسه السد القطري، في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس لكأس العالم للأندية 2019.

الترجي افتتح التسجيل بعد 6 دقائق بواسطة الليبي حمدو الهوني بعد مجهود فردي مميز داخل منطقة الجزاء.

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الهوني لم يكتف بذلك، بل استغل خطأ قاتل من طارق سلمان وانفرد بمرمى السد، قبل أن يمرر لـ أنيس البدري الذي أضاف الهدف الثاني لبطل إفريقيا في الدقيقة 13.

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مصائب السد لم تتوقف، فاحتسب الحكم ركلة جزاء للترجي وطرد عبد الكريم حسن لاعب السد بعد رجوعه لتقنية الفيديو، قبل أن يترجمها أنيس البدري إلى هدف ثالث بنجاح في الدقيقة 25.

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الترجي خسر في ربع النهائي بهدف دون رد أمام الهلال السعودي، فيما أقصي السد القطري بخسارته 2-3 أمام مونتيري المكسيكي.

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