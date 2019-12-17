هاجم فرج عامر رئيس نادي سموحة حكم مباراة فريقه ضد أسوان محمود دسوقي، مؤكدا أن ما دونه في تقريره "خطأ".

لجنة الانضباط في اتحاد الكرة قررت إيقاف إبراهيم حسن مدير الكرة بالنادي 6 مباريات، ومدرب الفريق حسن مصطفى 8 مباريات. لجنة الانضباط قالت إن عقوبة حسن بسبب اعتراضه على دسوقي، أما مصطفى فقالت اللجنة إن إيقافه بسبب ما بدر منه في حق مصطفى أمين المشرف العام على فريق أسوان خلال نفس المباراة، وجاءت قرارات لجنة الانضباط والأخلاق بناء على تقريري مراقب المباراة وحكم اللقاء".

وقال عامر لـFilGoal.com: "المعلومات التى وصلت لاتحاد الكرة غير سليمة، ومراقب المباراة دون أنه تم إلغاء المؤتمر الصحفي. كيف ذلك والمؤتمر تم بكل سلاسة وأمتلك فيديو للمؤتمر الصحفي كاملا وبصورة واضحة؟".

وأضاف رئيس سموحة: "الشخص الذي يقول معلومة خاطئة قد يكون كلامه كله خطأ، مثلما يقف شخص أمام القاضي ويقول كلام به أخطاء فيشك القاضي في بقية كلامه ومن الصعب بناء معلومة صحيحة من هذا الشخص".

وأكمل "لماذا يتم إيقاف حسن مصطفى؟ الشخص الذى تحدث معه ليس مصرح له بالوجود في أرض الملعب فهو مشجع وكان يقوم بتصوير الجهاز الفني فقط".

وأردف "كيف يتم تغريم الفريق بسبب إلغاء المؤتمر، وأنا امتلك فيديو للمؤتمر وسأقدمه لاتحاد الكرة".

وأتم عامر "سأقدم التماسا لاتحاد الكرة بسبب هذه القرارات".

ويلعب سموحة مباراته المقبلة مساء الجمعة أمام الزمالك ضمن مباريات الجولة التاسعة، بعد فوزه على أسوان 1-0.

وحقق سموحة 13 نقطة في ثماني مباريات خاضهم في الدوري ولم يخسر سوى المباراة الافتتاحية أمام الأهلي.

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