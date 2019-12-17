مونديال 2022 - قرعة أمريكا الجنوبية.. مباراة قوية لـ البرازيل والأرجنتين قبل مواجهتما معا

أقيمت مراسم قرعة تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022 المقرر إقامته في قطر.

وتتنافس 10 منتخبات وهم (البرازيل والأرجنتين وأوروجواي وباراجواي وكولومبيا وتشيلي وبوليفيا وبيرو والإكوادور وفنزويلا) على 4 بطاقات تأهل بينما صاحب المركز الخامس يخوض مباراة ملحق.

وتقام منافسات التصفيات في أمريكا الجنوبية بين جميع الفرق من دوري من دورين ذهاب وإياب.

وتنطلق التصفيات في مارس 2020 بينما تنتهي في نوفمبر 2021.

ويلعب منتخب الأرجنتين على ملعبه في الجولة الخامسة أمام أوروجواي في أكتوبر 2020 وفي نفس الشهر يخرج لمواجهة البرازيل بالجولة السادسة، بينما يحل السامبا ضيوفا على كولومبيا قبل الكلاسيكو المنتظر.

ويتكرر الموقف في مباريات الإياب في الجولتين 13 و14 في سبتمبر من 2021.

منافسات الجولة الأولى: (مارس 2020)

أوروجواي × تشيلي

كولومبيا × فنزويلا

البرازيل × بوليفيا

باراجواي × بيرو

الأرجنتين × الإكوادور

منافسات الجولة الأخيرة: (نوفمبر 2021)

بيرو × باراجواي

فنزويلا × كولومبيا

بوليفيا × البرازيل

تشيلي × أوروجواي

الإكوادور × الأرجنتين

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