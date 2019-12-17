ليكيب: ريال مدريد يبدأ مطاردة كامافينجا.. وناديه يقيّمه بمبلغ جنوني

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 - 15:12

كتب : FilGoal

إدواردو كامافينجا - رين

ذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن نادي ريال مدريد وجّه اهتمامه إلى موهبة فرنسية جديدة: إدواردو كامافينجا.

لاعب الوسط صاحب الـ 17 عاما يتواجد في صفوف ستاد رين، وتمكن من خطف الأضواء مع فريقه هذا الموسم.

وذكرت الصحيفة أن رين لا ينوي بيعه الصيف المقبل، لكن الإدارة لن تستطيع مقاومة عرض ضخم يبلغ 100 مليون يورو، وسيكون "مستحيلا رفضه" حسب وصف ليكيب.

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لكنها أفادت أيضا أن مفاوضات ريال مدريد لم تأخذ الطابع الرسمي حتى اللحظة، في ظل ترقب عدة أندية أوروبية كبرى.

ويمتد عقد كامافينجا مع رين حتى 2022، وخاض معه 21 مباراة هذا الموسم، سجل فيها هدفا واحدا وصنع آخر.

وخطف كامافينجا الأنظار بهدفه الجميل في شباك ليون مساء الأحد الماضي في الجولة 18 من الدوري الفرنسي، وهو هدفه الأول في مسيرته الاحترافية.

ويتواجد كامافينجا في منتخب فرنسا للشباب تحت 21 عاما.

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