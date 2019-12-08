بمشاركة حجازي كبديل.. وست بروميتش يحافظ على صدارة التشامبيونشيب بالفوز على سوانزي

حافظ وست بروميتش على صدارة دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "التشامبيونشيب" بعد الفوز بخمسة أهداف مقابل هدف واحد على حساب سوانزي.

أحمد حجازي النادي : وست بروميتش وست بروميتش

وشارك أحمد حجازي مدافع منتخب مصر كبديل في الدقيقة 66 مع فريق وست بروميتش.

ورفع وست بروميتش رصيده إلى 45 نقطة في الصدارة منفردا بفارق نقطتين عن ليدز.

ويلعب وست بروميتش مباراته المقبلة أمام فريق ويجان الذي يصارع على الهبوط في الجولة 21 من دوري التشامبيونشيب.

ويتأهل أول وثاني المسابقة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمييرليج" وهو ما يتم تحديده بعد 46 جولة.

ولعب حجازي مباراته الثالثة هذا الموسم في دوري التشامبيونشيب مع وست بروميتش وللمرة الثانية على التوالي كبديل.

وكان حجازي قد غاب عن أول 11 مباراة مع الفريق في المسابقة بسبب الإصابة وعدم التعافي بشكل كامل.

اقرأ أيضا

في إفريقيا – دوري الأبطال.. عمالقة في الموعد ومرشحون مخيبون

3 نقاط بعد جولتين؟ نذير شؤم لـ الأهلي والزمالك

ملامح انتصار الزمالك على بريميرو – كارتيرون جديد وميزتا مصطفى محمد وبن شرقي

في الجول كلاسيك - حين مزق النيجيريون علم بلدهم فأسقطهم الزمالك ليتزعم إفريقيا

جوارديولا: إذا فشلنا في اللحاق بليفربول سنحاول الموسم المقبل