أسوان يتخطى طنطا بركلات الترجيح ويواجه الاتحاد في دور الـ16 من كأس مصر

نجح نادي أسوان في تخطي طنطا وبلوغ دور الـ16 في كأس مصر بعد الفوز بركلات الترجيح عقب التعادل بنتيجة 1-1 في المباراة.

في النصف ساعة الأولى من المباراة سيطر نادي أسوان وكان أفضل لكن علي فرج حارس طنطا قدم واحدة من أفضل مبارياته على الإطلاق وكان حاجزا منيعا أمام زهرة الجنوب وشباك طنطا.

انتظر الفريقان آخر ربع ساعة ليشعلا الأجواء بينهما، تقدم عبد الرحمن الدح لطنطا في الدقيقة 74، قبل أن يعادل حسن يوسف النتيجة في الدقيقة 80 وينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي 1-1.

اتجه الفريقان للشوطين الإضافيين بأداء يغلبه الإرهاق، لتنحصر معظم فترات الشوطين في وسط الملعب.

ومجددا احتفظ الطرفان بالإثارة للدقائق الأخيرة، ففي الدقيقة 112 وصلت تمريرة خطيرة إلى محمد ماجد "أونوش" الذي انطلق وانفرد بعد دخوله إلى منطقة الجزاء لكنه سدد كرة ضعيفة أمسكها إسلام سليمكان حارس أسوان.

وفي الدقيقة 119 كاد أسوان أن يخطف الفوز قبل لجوئه لركلات الترجيح، بعد فرصة خطيرة وكرة ارتبك فيها دفاع طنطا قبل أن يمسكها المتألق علي فرج.

احتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح، وأهدر أونوش ركلة جزاء لطنطا سهلت مهمة أسوان الذي لم يهدر ركلاته الخمس ليتأهل إلى دور الـ16.

ويواجه أسوان نظيره الاتحاد السكندري في دور الـ16 من بطولة كأس مصر، ولم تُحدد بعد موعد مواجهات ذلك الدور.

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