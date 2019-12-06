في الدرجة الثانية - فاركو يعود للصدارة وانتصار الأولمبي مع أحمد الكأس

انتهت مباراتا اليوم الجمعة في الجولة السابعة لمجموعة بحري بفوز فاركو على المنصورة بهدف دون رد سجله علي بهيج ليرتفع رصيد فاركو إلى 15 نقطة في المركز الأول.

وشاهد مصطفي عبده نجم غزل المحلة السابق والمرشح لتدريب المنصورة المباراة من المدرجات.

وسبق لعبده قيادة أندية اتحاد السنبلاوين وصيد المحلة والزرقا وشربين وبني عبيد ومنتخب السويس والحمام، ويقود المنصورة حاليا ياسر عبد الواحد بصورة مؤقتة.

وحقق الأولمبي بقيادة أحمد الكأس الفوز على بيلا بقيادة أولى لأحمد قناوي بهدفين دون رد، سجلهما نادي حسن لاعب منتخب الشباب ومحمد إبراهيم "كريسبو".

وحقق الكأس ثاني فوز في الدوري بعد الفوز الأول على أبو قير للأسمدة، ليرتفع رصيد الفريق السكندري إلى 7 نقاط.

وكانت لجنة المسابقات قد أجلت ثلاث مباريات من الأسبوع السابع نظرا لمشاركة بيلا وفاركو وأبو قير للأسمدة في كأس مصر.

وتختتم مباريات الجولة السابعة يوم الإثنين بمباراة بين الحمام وأبو قير للأسمدة.

وشهدت مباريات الجولة السابعة فوز دمنهور علي دكرنس وانتصار غزل المحلة على الرجاء وفوز بلدية المحلة علي مالية كفر الزيات.

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