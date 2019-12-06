أول لقب في مسيرته.. الشعراوي يقود شنجهاي شينوا للفوز بكأس الاتحاد الصيني

قاد الإيطالي صاحب الأصول المصرية ستيفان الشعراوي فريقه شنجهاي شينوا في الفوز بلقب كأس الاتحاد الصيني 2019 على حساب شاندونج ليونينج.

ستيفان الشعراوي النادي : روما

الشعراوي لاعب ميلان وروما وموناكو السابق لم يسبق له التتويج بأي لقب رفقة الفريق الأول في مسيرته، محققا لقبه الأول في الصين.

وسبق للشعراوي أن تُوج بألقاب رفقة فريق الشباب في جنوى الإيطالي في الفترة بين 2009 و2011 قبل الانضمام لصفوف ميلان.

شاندونج ليونينج يضم في صفوفه الإيطالي جراتسيانو بيللي مهاجم إيطاليا وساوثامبتون السابق والبلجيكي مراون فلايني لاعب مانشستر يونايتد وإيفرتون السابق.

وحقق شاندونج الفوز في لقاء الذهاب على أرضه بهدف نظيف من توقيع بيللي من علامة الجزاء.

وفي لقاء الإياب بمدينة شنجهاي نجح فريق شينوا في الفوز بثلاثية دون رد من توقيع كل من الكوري الجنوبي كيم شين ووك في الدقيقة 61.

وأضاف ستيفان الشعراوي الهدف الثاني في الدقيقة 81، تبعه الصيني تشين جيكاي بهدف ثالث في الدقيقة 83.

Stephan El Shaarawy recebe belo passe de Gio Moreno e toca na saída do goleiro Wang Dalei! Foi o 2x0 do Shanghai Shenhua. pic.twitter.com/U1J8CT7ce2 — Leonardo (莱昂纳多) Hartung (@HartungLeo) December 6, 2019

هدف الشعراوي هو الرابع له في الصين والأول له منذ 110 يوما عندما سجل ثنائية في شباك داليان ييفانج في مسابقة الدوري.

لقب الكأس هو الخامس في تاريخ شينوا والثاني في آخر 3 مواسم، معادلا كل من بكين جوان وشاندونج ليونينج كأكثر الأندية تحقيقا للقب.

وضمّن شينوا تواجده في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل رفقة كل من جوانزو إيفرجراند بطل الدوري، وبكين جوان وصيفه وشنجهاي سيبج صاحب المركز الثالث.

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