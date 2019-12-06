أليجري: فلسفة جوارديولا ليست للجميع.. وأسمع أشياءً تصيبني بالرعب

يرى ماسيميليانو أليجري المدير الفني السابق لـ يوفنتوس وميلان أن فلسفة بيب جوارديولا ليست للجميع.

وأبدى الإيطالي سعادته بعودة الاهتمام بأفكار الهجمات المرتدة في السنوات الأخيرة.

أليجري قال في حديث لصحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية: "أرى عودة كبيرة لكرة الهجمة المرتدة، لقد تبعنا بيب جوارديولا لمدة 20 عاما، لكن كرة جوارديولا ليست للجميع، عليك أن تمتلك إنييستا وتشافي وميسي، لقد أخذنا موضوعا مرتبط بهم كدرس للجميع".

وتابع "عندما كنت اسمع أريجو ساكي يتحدث عن الاحتفاظ بالكرة والأساليب الفعالة، لا أفهم ماذا يقول وهذا أزعجني، لماذا يجب أن نلعب بشكل رأسي".

وحقق بيب 14 لقبا رفقة برشلونة خلال 4 سنوات قبل أن يُدرب أندية بايرن ميونيخ الألماني ومانشستر سيتي الإنجليزي.

وأضاف "رأيت مباريات ساكي 20 مرة، أتذكر ميلان عندما فاز على ريال مدريد 5-0، لعبوا بشكل مباشر كان الفريق يلعب بشكل رأسي والهجمة المرتدة، الأمر لم يكن سهلا لكن عندما تمتلك ذلك يصبح الأمر عظيما".

وأتم "اليوم أسافر كثير وأرى أطفالا وهواة يتحدثون مع المدربين وأسمع أشياءً تصيبني بالرعب، يتحدثون مثل الكتب المطبوعة والتلفزيون، إذا كان الفلسفات جيدة لماذا لا نستخدمها؟ المشكلة هي النتيجة والتي هي الحقيقة".

المدير الفني الإيطالي البالغ 52 عاما اعترف أنه يدرس اللغة الإنجليزية في مدينة ميلانو الإيطالية وليس لديه أي نية لتولي مهمة تدريبية في الموسم الجاري (طالع التفاصيل).

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