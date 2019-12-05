أبولا البرتغالية.. إبراهيموفيتش: رؤية رونالدو الحقيقي في إيطاليا؟ لا هو واحد فقط وبرازيلي

عاد زلاتان إبراهيموفيتش للسخرية من جديد من كريستيانو رونالدو، وذلك مع اقتراب زلاتان من العودة للدوري الإيطالي.

زلاتان إبراهيموفيتش كشف في وقت سابق: "أراكم في إيطاليا قريبا". (طالع التفاصيل)

صحيفة أبولا البرتغالية نقلت تصريحات إبراهيموفيتش مع مجلة GQ الورقية والتي سخر منها من كريستيانو.

وأجاب إبراهيموفيتش على سؤال (هل سأقابل رونالدو الحقيقي في إيطاليا؟) قائلا: "لا بكل تأكيد".

وأضاف "رونالدو الحقيقي هو واحد فقط وبرازيلي".

وسبق لـ إبراهيموفيتش الحديث في حوار سابق مع شبكة ESPN عام 2016 عن الفارق بين رونالدو البرازيلي وكريستيانو رونالدو، قائلا: "رونالدو لديه موهبة طبيعية خالصة، على عكس كريستيانو الذي اكتسب موهبته من التدرب بشدة".

وتحدث إبراهيموفيتش في وقت سابق عن رونالدو الظاهرة، قائلا: "هو مثلي الأعلى. لا يوجد أي لاعب مثله".

مصير عودة إبراهيموفيتش إلى الدوري الإيطالي لم يتحدد بشكل رسمي حتى اللحظة، مع تقارير إيطالية عديدة تشير لعودته لـ ميلان.

وسبق للنجم السويدي اللعب مع أندية إنتر وميلان ويوفنتوس وحقق لقب الدوري الإيطالي 4 مرات سابقة.

ورغم ذلك جاءت تصريحات فريدريك ماسارا مدير نادي ميلان الإيطالي عكس ذلك مع شبكة سكاي سبورت الإيطالية.

وقال ماسارا: "لا توجد أخبار عن إبراهيموفيتش ولم تحدث مفاوضات".

وبذلك نفى مدير ميلان تقارير الصحافة الإيطالية رغم تأكيدها اقتراب إبراهيموفيتش من الانضمام إلى الروسونيري.

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