مران الزمالك – اجتماع بين كارتيرون واللاعبين.. ويقود التدريبات البدنية بنفسه

الخميس، 05 ديسمبر 2019 - 17:56

كتب : FilGoal

كارتيرون - الزمالك

خاض باتريس كارتيرون المدير الفني الجديد للزمالك أول مران له مع الفريق اليوم الخميس بعدما لم يحصل الفريق على راحة بعد لقاء الشرقية وذلك للاستعداد لمواجهة أول أغسطس السبت المقبل في دوري أبطال إفريقيا.

وبدأ المران بجلسة بين المدرب الفرنسي واللاعبين وأشاد فيها كارتيرون بما قدموه في لقاء الشرقية.

واجتمع كارتيرون بعد ذلك مع الجهاز الفني بشكل منفرد لشرح خطة العمل في الفترة المقبلة لتوحيد الأفكار الفنية بينه وبينهم.

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وقاد كارتيرون تدريبات الإطالة بنفسة لحرصه على رفع معدل اللياقة البدنية للاعبين.

وحصل عمر السعيد مهاجم الفريق على راحة سلبية من المران لإصابته بنزلة برد.

وخضع عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق لتدريبات تأهيلية، فيما تدرب فرجاني ساسي وشيكابالا في الجيمانزيوم.

وأدى محمد حسن لاعب الفريق تدريبات خاصة بالكرة.

وأجرى كارتيرون تقسيمة قوية للاعبين في نهاية المران.

ويلتقي الزمالك مع أول أغسطس في ثاني جولات دوري أبطال إفريقيا.

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