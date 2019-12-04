خاص الإسماعيلي لـ في الجول: نبحث عن فوز يعيد لنا الاستقرار

الأربعاء، 04 ديسمبر 2019 - 11:21

كتب : ياسر الشريف

الجزيرة - الإسماعيلي

قال صبري المنياوي مدير الكرة في الإسماعيلي إن فريقه يبحث عن فوز يعيد به الاستقرار إلى صفوف الفريق.

وتحدث المنياوي لـFilGoal.com: "الفوز ضد طنطا يوم الأربعاء في الدوري سيكون طريقنا لتحقيق الاستقرار".

وأضاف "مواجهة طنطا صعبة للغاية لأننا سنواجه فريقا منظما يبحث عن الفوز".

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وشدد "لاعبو الإسماعيلي اتفقوا على تعويض ما فقدوه من نقاط لمصالحة جماهيرهم، بعد الهزيمة بثلاثية من الاتحاد السكندري".

وأتم المنياوي "أنا مطمئن لما يقدمه الفريق من استعدادات لمواجهة طنطا، في ظل الروح والرغبة الواضحة في المران".

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ12 في الدوري بـ6 نقاط من 5 جولات، أما طنطا فيتفوق على الدراويش بفارق الأهداف ويسبقهم بمركز.

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