قال صبري المنياوي مدير الكرة في الإسماعيلي إن فريقه يبحث عن فوز يعيد به الاستقرار إلى صفوف الفريق.

وتحدث المنياوي لـFilGoal.com: "الفوز ضد طنطا يوم الأربعاء في الدوري سيكون طريقنا لتحقيق الاستقرار".

وأضاف "مواجهة طنطا صعبة للغاية لأننا سنواجه فريقا منظما يبحث عن الفوز".

وشدد "لاعبو الإسماعيلي اتفقوا على تعويض ما فقدوه من نقاط لمصالحة جماهيرهم، بعد الهزيمة بثلاثية من الاتحاد السكندري".

وأتم المنياوي "أنا مطمئن لما يقدمه الفريق من استعدادات لمواجهة طنطا، في ظل الروح والرغبة الواضحة في المران".

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ12 في الدوري بـ6 نقاط من 5 جولات، أما طنطا فيتفوق على الدراويش بفارق الأهداف ويسبقهم بمركز.

طالع أيضا

الأهلي يشكو حكم لقاء النجم الساحلي للفيفا

صورة – كارتيرون يصل مصر لتدريب الزمالك

مدرب الهلال يتحدث عن مواجهة الأهلي

ريمونتاد رضا عبد العال وهزيمة مكررة لـ ساري أمام غزل المحلة

شقيقة رونالدو تشن هجوما لاذعا على فان دايك