خاص الجزيرة مطروح لـ في الجول: تحقيق المفاجأة ضد المقاولون العرب مستحيل

الأربعاء، 04 ديسمبر 2019 - 10:49

كتب : رضا السنباطي

حمدي حفيظ - الجزيرة مطروح

"تحقيق المفاجأة مستحيل"، هكذا يرى حمدي حفيظ رئيس نادي الجزيرة مطروح قبل مواجهة المقاولون العرب في دور الـ32 لكأس مصر.

حفيظي قال لـFilGoal.com: "تحقيق المفاجأة هذا الموسم صعب، نواجه متصدر الدوري الذي يقوده مدرب متميز مثل عماد النحاس، بالطبع يخشى ضياع مجهوده بمفاجأة من فريق في القسم الثالث".

تصريحات حفيظي تأتي بعد عام من تحقيق فريقه لمفاجأة مدوية بإقصاء المصري من دور الـ32 لكأس مصر الموسم الماضي.

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حفيظي أوضح "في الموسم الماضي، واجهنا المصري بعد استقالة حسام حسن وتعيين مصطفى يونس، اللاعبون كان لديهم رغبة كبيرة في تحقيق المفاجأة نظرا للتخبط الإداري في المصري حينها".

وأكمل "استفدنا ببيع أكثر من لاعب عقب مفاجأة كأس مصر وإقصاء المصري".

وشدد "نهدف حاليا لتسويق أكثر من لاعب، خاصة أننا نتصدر القسم الثالث بـ10 نقاط جمعناها من 4 مباريات".

ونفى حفيظي تلقي ناديه 50 ألف جنيها من اتحاد الكرة بعد تخطيه دور الـ32 الموسم الماضي، سأذهب للاتحاد لمعرفة حقوق النادي".

ويتواجه الفريقان يوم الأربعاء في دور الـ32 لكأس مصر.

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