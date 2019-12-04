سيد عبد الحفيظ: مواجهة بني سويف درس لنا

الأربعاء، 04 ديسمبر 2019 - 01:03

كتب : FilGoal

أيمن أشرف - الأهلي - بني سويف

تحفظ سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي على أداء اللاعبين رغم الفوز على بني سويف 3-1 في كأس مصر.

استهل الأهلي مشواره في بطولة كأس مصر لموسم 2019/2020 بفوز سهل على بني سويف بثلاثية مقابل، في المباراة التي أقيمت في استاد القاهرة.

وصرح عبد الحفيظ عبر قناة أون سبورت "بطولة الكأس عامرة بالمفاجآت في كل دول العالم، فهي أكبر مثال لاحترام المنافس".

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وأضاف "لابد من وجود التركيز والجدية والالتزام، هنا تظهر الفوارق، لقد دخلنا المباراة متأخر جدا والأمور تحسنت في الشوط الثاني".

وأتم سيد عبد الحفيظ "إنها دروس مستفادة، نتعلم منها، لابد من احترام شديد من أول لآخر دقيقة".

وينتظر الأهلي الفائز من مواجهة الترسانة وإنبي لمواجهته في دور الـ16.

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