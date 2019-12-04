معوض للاعبي المنتخب: رصيدكم يتآكل بعد المونديال.. تحتاجون للتغيير مثل رمضان صبحي

وجه سيد معوض مدرب المنتخب رسائل قوية للاعبين، مستشهدا بالتغيير الذي طرأ على قائد المنتخب الأولمبي رمضان صبحي.

وقال معوض خلال استضافته بقناة (إم بي سي مصر) "المنتخب كان بعيدا عن كأس الأمم الإفريقية وكأس العالم، هذا الجيل أعاد المنتخب لكأس الأمم وتأهل للنهائي بخلاف التأهل لكأس العالم، إنجاز لم تحققه أجيال عظيمة سابقة".

واستدرك "إلا أن الأداء في كأس العالم كان هزيلا والأمر نفسه تكرر في كأس الأمم الإفريقية الصيف الماضي، لم تقتنع الجماهير بالأداء رغم بعض المكاسب".

وأشار "المعسكر الأخير، واجهنا عدة مشاكل من غيابات وافتقاد لياقة المباريات وملعب سيء، ورغم كل هذه الأسباب، كان من الطبيعي أن نفوز على كينيا، لسنا راضين عن النتيجة أو الأداء، إلا أننا لن نمر بمرحلة أصعب من المعسكر الأخير".

وواصل سيد معوض "رسالتي للاعبين الجدد والقدامى، أن النتائج بعد كأس العالم أخذت من رصيدكم، هناك من انتهى رصيده وبعض اللاعبين ما زال لديهم رصيد، لابد من وقفة مع أنفسهم".

وشدد "من المهم أن يعرف الجميع أن منتخب مصر ليس ملكا لأحد، وليس محجوزا باسم لاعب، المنتخب يعاني من مشكلة كبيرة جدا، هي غياب الروح والقتالية داخل الملعب، نحاول خلق حوافز والدفع بعناصر جديدة".

واستطرد "لا أبحث عن شماعة، نتحمل مسؤولية مباراتي جزر القمر وكينيا، لكن الثقة المفقودة بين الجماهير والمنتخب لن نستردها بين يوم وليلة، مباراة كينيا أقيمت بحضور ألف متفرج بسبب نتائج المنتخب في كأس الأمم".

وبسؤاله عن شعور الجهاز الفني بقيادة حسام البدري بالحرج بعد عروض المنتخب الأولمبي في كأس الأمم، رد سيد معوض "بالعكس ..نتائج المنتخب الأولمبي أسعدتنا، لأنهم عناصر شابة وسيكونوا إضافة لنا مستقبلا ويساهمون في رفع الإيقاع".

وأردف "أكرم توفيق كان مفاجأة لنا، لقد تطور كثيرا والموسم الذي قضاه في الجونة أفاده بشكل كبير".

وأتم تصريحاته "انظروا مثلا لرمضان صبحي، تعرض لهجوم شديد لكنه تحول من لامبالاة وعدم مسؤولية وفقدان الكرة بسهولة إلى مقاتل وقائد يساعد زملاءه في الملعب، أعتقد أن المنتخب الأول بحاجة لتغيير مثل هذه الحالة".

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