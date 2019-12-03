مدرب الأهلي يوضح سبب إصرار فايلر على إشراك أيمن أشرف في قلب الدفاع

الثلاثاء، 03 ديسمبر 2019 - 22:26

كتب : FilGoal

أيمن أشرف - الأهلي - النجم الساحلي

برر سامي قمصان مدرب الأهلي قرار المدير الفني ريني فايلر بإشراك أيمن أشرف في قلب الدفاع خلال مواجهة النجم الساحلي في دوري أبطال إفريقيا.

أيمن أشرف حصل على بطاقة حمراء في الدقيقة 14 وترك فريقه يكمل المباراة بعشرة لاعبين حتى خسر بهدف في افتتاح مشوار مرحلة المجموعات بالبطولة.

وقال قمصان عبر إذاعة الشباب والرياضة "لكل مدرب أفكاره، فايلر كان يريد مدافعا يجيد التحرك بالكرة من الخلف بشكل أسرع وتمريرات دقيقة".

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وأشار "كان ذلك مهما في ظل تقهقر النجم الساحلي للخلف، وتركه مساحات كبيرة للتحرك بالكرة من الخلف".

وأضاف "كما أن فايلر لم يلزم رمضان صبحي بجبهة معينة خلال المباراة بل تحرك بحرية يمينا ويسارا".

وأتم تصريحاته في هذا الشأن "لكن عامل التوفيق مهم، إذا حقق الفريق نتيجة إيجابية لما تحفظ أحد على هذه النقاط الفنية".

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