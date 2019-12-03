كارتيرون يتعرف بلاعبي الزمالك قبل الاجتماع بمرتضى

يعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الجديد للزمالك جلسة تعارف بلاعبيه فور وصوله إلى القاهرة.

وقرر كارتيرون التوجه لفندق إقامة لاعبي الزمالك، من أجل الاجتماع بهم والتعرف عليهم شخصيا.

ويتجه بعدها كارتيرون لعقد جلسة مع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.

ويلعب الزمالك ضد الشرقية مساء الأربعاء في دور الـ32 لكأس مصر.

وأعلن الزمالك مساء أمس الإثنين تعيين كارتيرون مديرا فنيا للفريق خلفا للصربي "ميلوتين سريدويفيتش" ميتشو.

ووصل المدرب الفرنسي إلى القاهرة اليوم الثلاثاء لبدء مهمته الرسمية مع نادي الزمالك.

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