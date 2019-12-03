ميسي: تحقيق رونالدو للكرة الذهبية الخامسة جرحني

كشف الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة عن أن وصول البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس للكرة الذهبية الخامسة ليعادله تسبب في جرح مشاعره.

ليونيل ميسي النادي : برشلونة كريستيانو رونالدو النادي : يوفنتوس

ميسي واصل تحقيق الأرقام القياسية والجوائز الفردية ونال البالون دور للمرة السادسة في مسيرته كأكثر من يفعل ذلك متخطيا صاروخ ماديرا.

وفي تصريحات لمجلة فرانس فوتبول قال البرغوث: "كنت أحب أنني الوحيد الذي حقق 5 كرات ذهبية، عندما عادلني كريستيانو اعترف أن هذا جرحني قليلا، لم أعد وحيدا على القمة".

وأضاف "في هذا الوقت تمتع رونالدو بفرصة الحصول على الكرات الذهبية، ولم يكن بإمكاني فعل المزيد".

قبل أن يستدرك "مرة أخرى ألقاب الفريق أكثر أهمية رغم أن الجوائز الفردية لها قيمتها العظيمة، وبالطبع على المستوى الاحترافي الأعلى دائما ما تريد الفوز".

ميسي أشار "اتفهم لماذا لم يفز كريستيانو بالكرة الذهبية إذ لم يصل كلا منا إلى هدف تحقيق دوري أبطال أوروبا المسابقة التي تمنحك فرص أكبر لحصد الكرة الذهبية".

وأكمل "عندما كان يحقق الجائزة كان لتقديمه مواسم عظيمة وتحقيق دوري الأبطال، كذلك كان حاسما للغاية".

وعند سؤاله عن الأفضل في عالم الكرة على الإطلاق عبر التاريخ، أتم "حقيقة لا أعلم من هو أفضل لاعب في التاريخ".

ونال ميسي أكبر عدد من الأصوات في الجائزة التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية.

وتبعه فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول ورونالدو وساديو ماني ومحمد صلاح هدافي ليفربول حامل لقب دوري أبطال أوروبا.

وتوج ميسي بالجائزة في 2009 و2010 و2011 و2012 و2015 و2019.

طالع أيضا

الأهلي يشكو حكم لقاء النجم الساحلي للفيفا

صورة – كارتيرون يصل مصر لتدريب الزمالك

مدرب الهلال يتحدث عن مواجهة الأهلي

ريمونتاد رضا عبد العال وهزيمة مكررة لـ ساري أمام غزل المحلة

شقيقة رونالدو تشن هجوما لاذعا على فان دايك