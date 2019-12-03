مورينيو عن مواجهة يونايتد: لست عدوهم.. وحققت ما قاله مانديلا

لا يتوقع جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنام رد فعل عدائي من جماهير فريقه السابق مانشستر يونايتد، قبل مواجهتهما يوم الأربعاء.

مورينيو يواجه فريقه السابق لأول مرة منذ رحيله عن الشياطين الحمر في ديسمبر الماضي، ويؤمن أنه سيحظى بـ"رد فعل لطيف" من الجماهير.

وقال البرتغالي في تصريحات صحفية: "لست نذلا أو عدوا وإنما مدرب يحاول الفوز على يونايتد، هذه الطريقة التي أعتقد أنهم سينظرون لي من خلالها".

وأضاف "(أولي جونار) سولشاير الشخص الذي يحاول الفوز بمباراة لجماهير يونايتد، وبالطبع سوف يدعمونه هو وليس أنا، أعتقد أن يكون رد فعلهم لطيفا لكن خلال المباراة سيكون دعمه لسولشاير فهم يحبونه ويحبون ناديهم".

وأشار "خلال اللقاء سوف ينسونني، وسيشجعون فريقهم من أجل تحقيق النتيجة التي يريدونها".

ورحل البرتغالي عن يونايتد تاركا إياه في المركز السادس بالدوري الإنجليزي حاصدا 26 نقطة خلال 17 مباراة، ولكن بعد 14 مباراة هذا الموسم جمع الفريق 18 نقطة ويحتل المركز التاسع.

وبسؤال عن الأداء الحالي لفريقه السابق أجاب "هذا فصل أغلقته بالنسبة لي، رحلت عن النادي وأخذت وقتي للعمل، واستعددت للفصل التالي، ويونايتد بالنسبة لي في كتاب خبراتي، ومثلما قال (نيلسون) مانديلا: أنت لا تخسر أبدا، إما أن تفوز أو تتعلم، وهناك فزت وتعلمت. ليس دوري تحليل ما يقدمونه".

وأتم "العودة إلى أولد ترافورد تعني العودة إلى حيث كنت سعيدا، بإمكانك الذهاب إلى مكتبي بالأعلى، مازال لدي صورتين لوقتي هناك".

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