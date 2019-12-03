سولشاير عن إقالته عقب مواجهة توتنام: أكاذيب صارخة

أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد أخبر لاعبيه أنه إذا ما تعرض للخسارة ضد توتنام فسيتم إقالته من منصبه بحسب صحيفة "صن"، لكن المدرب النرويجي رد على هذا التقرير.

وقال التقرير إن المدرب النرويجي يعاني من ضغط كبير من الإدارة خاصة بعد التعادل ضد أستون فيلا بنتيجة 2-2 على ملعب أولد ترافورد، والفريق يحتل المركز التاسع في جدول الترتيب.

وسولشاير رد قائلا: "أنا بخير، بالتأكيد لا توجد مشاكل. في بعض الأحيان تضحك عندما تقرأ قصص بشأن ما قلته لطاقمي".

وأضاف "على الأقل أعرف أن المصادر التي يتحدث عنها الجميع ليست مصادر. إنها فقط مجرد أكاذيب صارخة".

وتابع "هذا لا يجعلني أقلق أكثر، أنا فقط أركز على وظيفتي وأؤدي بشكل جيد قدر الإمكان".

وشدد "اتطلع للمباراة المقبلة وكذلك على المدى البعيد، وأخطط للأشياء على المدى البعيد".

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة توتنام في الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي يوم الأربعاء.

وتولى سولشاير تدريب يونايتد في ديسمبر الماضي ليقدم مستوى أكثر من رائع حتى أنه أعاده للمنافسة على المراكز الـ4 الأولى ووصل لربع نهائي دوري الأبطال.

لكن مع نهاية الموسم الماضي هبطت وتيرة الأداء تماما ليتواجد في المراكز المؤهلة للدوري الأوروبي، حتى أن الفريق خسر 4 مباريات وتعادل مرتين في آخر 9 مباريات خلال الموسم الماضي.

خلال الموسم الحالي حقق مانشستر يونايتد الفوز في 4 مباريات من أصل 14 مباراة خاضها بالدوري، وخلال شهر نوفمبر الماضي خاض الفريق 6 مباريات فاز في مباراتين واحدة بالدوري الأوروبي ضد بارتيزان وأخرى في الدوري ضد برايتون.

وخسر مرتين ضد أستانا الكازاخي وبورنموث، ثم تعادل مرتين على التوالي مع شيفيلد يونايتد وأستون فيلا.

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