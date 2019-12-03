تشكيل الأهلي - عمار حمدي وديانج أساسيان أمام بني سويف

الثلاثاء، 03 ديسمبر 2019 - 18:21

كتب : حسام نور الدين أحمد الخولي

عمار حمدي

دفع ريني فايلر المدير الفني للأهلي بعمار حمدي لاعب المنتخب الأولمبي أساسيا أمام بني سويف في كأس مصر.

ويلعب الأهلي ضد بني سويف في دور الـ32 لكأس مصر في استاد القاهرة.

وظهر عمار حمدي أساسيا في خط وسط الأهلي.

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كذلك يشارك لاعب الوسط المالي أليو ديانج أساسيا، ويلعب حسين الشحات في مركز الظهير الأيمن.

وجاء تشكيل الأهلي كاملا كالآتي:

المرمى: شريف إكرامي.

الدفاع: حسين الشحات – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – محمود وحيد.

الوسط: أليو ديانج – حسام عاشور – عمار حمدي.

الهجوم: أحمد الشيخ – وليد أزارو – وليد سليمان.

وجاءت مقاعد بدلاء الأهلي كالآتي:

علي لطفي – حسين السيد – مروان محسن – سعد سمير – أحمد فتحي – صلاح محسن – جيرالدو.

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