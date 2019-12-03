كشف مصدر في النادي الإسماعيلي إن المونتنيجري ميدراج رادولوفيتش مرشح لقيادة الفريق.

رادولوفيتش كان مدربا لمنتخب لبنان بين عامي 2015 و2019، وآخر محطاته كانت تدريب منتخب ميانمار.

ودرب رادولوفيتش ناديي الجهراء وكاظمة في الكويت من قبل كذلك.

ويبلغ المونتنيجري الحر حاليا من العمر 52 عاما، ويدخل قائمة المرشحين مع الهولندي مارك فوت.

وقال صبري المنياوي مدير الكرة في النادي لـFilGoal.com، إن أدهم السلحدار ومحمد محسن أبو جريشة سيقودان الفريق مباراتي طنطا في الدوري، والإعلاميين في كأس مصر، وذلك حين الاستقرار على مدرب جديد.

مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان أعلن في وقت سابق عبر FilGoal.com عن إقالة ميودراج ييسيتش لسوء نتائج الفريق. (طالع التفاصيل)

في أغسطس الماضي بدأت رحلة يسيتش صاحب الـ61 عاما مع الإسماعيلي، خلفا لمحمود جابر الذي شغل منصب المدير الفني منذ نهاية الموسم الماضي عقب رحيل شيدومير يانيفسكي.

ييسيتش قاد الإسماعيلي للدور ربع النهائي في كأس محمد السادس للأندية الأبطال، إلا أن نتائج الدراويش في الدوري لم ترتق لطموحات الجمهور.

الإسماعيلي خسر 3 مباريات في الدوري من أصل 5 مواجهات. سقط أمام المصري وأمام حرس الحدود وأمام الاتحاد السكندري.

الظهور الأخير للدراويش في الدوري جاء بخسارة كبيرة أمام الاتحاد السكندري بثلاثية مقابل لا شيء، بينما انتصر الفريق مرة أمام الجونة ومرة أمام وادي دجلة وبنتيجة واحدة 1-0.

نتائج الإسماعيلي جعلته يحتل المركز الـ 12 على سلم ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط فقط.

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